Esta es la predicción del horóscopo por signo del zodiaco para el lunes 29 de agosto de 2022. Consulta tu signo en 20minutos.es.

Aries Te encontrarás con dificultades, adversarios o incluso conspiraciones, pero de todo ello saldrás airoso o lograrás esquivarlo gracias a la protección que los planetas más benéficos te brindan en estos momentos. Quien quiera dañarte saldrá dañado y le darás la vuelta a una situación difícil o incierta. Escucha tu intuición.

Tauro Un día fructífero o afortunado, pero al mismo tiempo de obstinada perseverancia en tus objetivos. Ahora la suerte está de tu lado y se acerca el momento de recoger los frutos de tus esfuerzos pasados. También pasará lo mismo el día de hoy, con gran esfuerzo y luchas iniciales, pero al final te saldrá todo como esperabas.

Géminis Te espera un día afortunado e inspirado para los asuntos laborales, negocios o iniciativas en estos ámbitos. Excelente para viajar y relacionarte. Te mostrarás sumamente hábil y astuto a la hora de abordar los asuntos mundanos o desenvolverte en la vida social. Una gran actividad en general, llena de ilusión y optimismo.

Cáncer Te sientes mal porque percibes claramente que la vida y las personas que te rodean son injustos contigo, estás convencido de que te mereces mucho más de lo que te ofrecen, y no importa si tienes razón o no, tú te sientes muy a disgusto. Pero ahora el benéfico Júpiter rige tu destino y esa situación muy pronto va a cambiar.

Leo No debes dejarte llevar por los nervios o la impaciencia, tratar de arrollarlo todo y conseguir las cosas casi a la fuerza. Tienes que calmarte porque, aunque muchas veces no lo veas, ahora la suerte está de tu lado y mucho más de lo que imaginarías, y al final todo acabará saliendo como tú deseas y nadie te lo podrá arrebatar.

Virgo Debes mantenerte firme y seguro de ti frente a la incomprensión o la adversidad. A tu alrededor hay muchas personas que no te estiman o no te valoran, o que te envidian, y tratan sutilmente de dificultarte las cosas. Pero nada has de temer porque tú vales mucho más que ellos y podrás frenar sus maniobras con facilidad.

Libra La Luna se halla hoy en Libra y aunque tu naturaleza es cerebral hará que hoy muestres más los sentimientos y te dejes llevar más por los sueños o los impulsos, quizás prestes más atención a la familia o a ciertos aspectos de tu vida íntima. En cualquier caso va a ser un buen día para ti en asuntos de trabajo y materiales.

Escorpio Definitivamente, te encuentras en un buen momento al que los astros te han llevado después de haber vivido épocas de gran dificultad desde el comienzo de la década. Más que el día en concreto, estás en un momento muy favorable tanto para asuntos laborales como para el terreno sentimental. Es hora de recoger frutos.

Sagitario La semana se iniciará para ti llena de ilusiones y proyectos, tanto de trabajo como de tipo personal, un momento ideal para viajar o abordar todo tipo de contactos o relaciones y conseguir que los demás acaben haciendo lo que a ti te gustaría. Si te centras en tus ambiciones y objetivos muy pronto lograrás algún éxito.

Capricornio Debes tener bastante cuidado con tus enemigos porque no los vas a ver venir y te podrían jugar una muy mala pasada en los asuntos laborales o financieros. Podrías encontrarte con alguna traición o conspiración de mayor o menor envergadura. Pero los peligrosos no son aquellos de los que no te fías, sino los que te fías.

Acuario A veces para poder crecer, o incluso para ser más felices, tenemos que dejar marchar a personas o situaciones que desde hace mucho tiempo solo nos estaban perjudicando. La caridad o la pena muchas veces pueden ser los peores enemigos porque nos impiden tomar decisiones que son muy necesarias. Piensa en todo esto.

Piscis Tu mismo te perjudicas o bloqueas tus posibilidades por querer ayudar a otros o sacrificarte por ellos. Sabes que es así, pero no puedes evitarlo porque de algún modo te hace feliz. Hoy vas a vivir alguna situación de este tipo y no será un día tan bueno como podría haber sido. Vas a aliviar el dolor de una persona muy cercana.

