Entornointeligente.com /

fique por dentro

Eleições Giorgia Meloni na Itália Guerra na Ucrânia Jade Picon Escândalos de Armie Hammer Lula x Bolsonaro: veja a posição dos partidos Legendas definem apoio ou neutralidade para o 2º turno da eleição presidencial, em 30 de outubro. Por Arthur Stabile, g1

04/10/2022 10h30 Atualizado 04/10/2022

1 de 1 Material de camapanha de Bolsonaro e Lula em Brasilia em 23 de setembro de 2022. — Foto: REUTERS/Adriano Machado/File Photo Material de camapanha de Bolsonaro e Lula em Brasilia em 23 de setembro de 2022. — Foto: REUTERS/Adriano Machado/File Photo

Os partidos políticos passaram a divulgar seus apoios a Lula ( PT ) ou a Jair Bolsonaro ( PL ) para a disputa do 2 turno a eleição presidencial. Candidatos mais votados no 1º turno, o petista e o atual presidente se enfrentam em nova eleição no dia 30 de outubro.

Após a disputa em 1º turno no domingo, parte das siglas já se posicionaram: o PSC decidiu apoiar a reeleição de Bolsonaro , o partido Novo se colocou contra Lula e o PT , mas abriu para seus filiados votarem conforme sua «consciência e princípios partidários».

Outros partidos se reúnem nesta terça-feira (2) para definir de que lado estarão , caso do PDT de Ciro Gomes, o PSDB e o Cidadania – cujo presidente, Roberto Freire, indicou voto para Lula .

Confira a situação dos partidos até 10h desta terça-feira (4):

Veja qual candidato cada legenda apoia no 2º turno

PARTIDO QUEM APOIA OBSERVAÇÕES Agir Lula Apoio desde o 1º turno Avante Lula Apoio desde o 1º turno Cidadania Indefinido Partido se reúne para definir posição. Presidente do partido, Roberto Freire indicou apoio a Lula. DC Neutro Partido liberou filiados a votar «conforme a sua consciência». MDB Indefinido Partido se reúne para definir posição. Candidata do partido, Simone Tebet cobrou que coligação (com PSDB e Cidadania) se defina logo pois ela já definiu posição e deve anunci-ala em breve. Novo Neutro Partido se posicionou contra o PT e o lulismo, mas abriu para filiados votarem de acordo com sua «consciência e princípios partidários». Patriota Indefinido PCB Lula Anunciou apoio a Lula. PCdoB Lula Apoio desde o 1º turno PCO Lula PDT Indefinido Partido se reúne para definir posição. PL Bolsonaro Partido do candidato PMN Indefinido PMB Indefinido Podemos Indefinido PP Bolsonaro Apoio desde o 1º turno Pros Lula Apoio desde o 1º turno PRTB Indefinido PSB Lula Apoio desde o 1º turno PSC Bolsonaro Partido anunciou apoio a Bolsonaro, pois o candidato «defende as bandeiras conservadoras do PSC». PSD Indefinido PSDB Indefinido Partido se reúne para definir posição. Psol Lula Apoio desde o 1º turno PSTU Indefinido Partido se reúne para definir posição. PT Lula Partido do candidato PTB Indefinido PV Lula Apoio desde o 1º turno Rede Lula Apoio desde o 1º turno Republicamos Bolsonaro Apoio desde o 1º turno Solidariedade Lula Apoio desde o 1º turno União Brasil Indefinido Partido não anunciou apoio. UP Indefinido Partido se reúne para definir posição. Candidato do partido, Léo Péricles se posicionou pelo «Fora Bolsonaro». Fonte: Levantamento g1 deslize para ver o conteúdo

LINK ORIGINAL: G1 Globo

Entornointeligente.com