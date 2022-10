Lula vota em São Bernardo do Campo

Entornointeligente.com /

02/10/2022 08h39 Atualizado 02/10/2022

1 de 3 Lula vota em SP — Foto: Reprodução/TV Globo Lula vota em SP — Foto: Reprodução/TV Globo

O candidato à presidência Luiz Inácio Lula da Silva ( PT ) chegou às 8h13 deste domingo (4) na escola estadual João Firmino, no bairro Assunção, em São Bernardo do Campo , no ABC Paulista.

Lula disputa a Presidência pela sexta vez e é o primeiro candidato de uma federação partidária. A modalidade de aliança, criada em 2021, consiste na união de dois ou mais partidos que deverão atuar como se fossem um só por pelo menos quatro anos.

Campanha

2 de 3 Luiz Inácio Lula da Silva posa com casaco do Corinthians e boné escrito 'Favella' durante evento de campanha em Itaquera, na Zona Leste de São Paulo, neste sábado (24) — Foto: Amanda Perobelli/Reuters Luiz Inácio Lula da Silva posa com casaco do Corinthians e boné escrito 'Favella' durante evento de campanha em Itaquera, na Zona Leste de São Paulo, neste sábado (24) — Foto: Amanda Perobelli/Reuters

A jornalista e comentarista da GloboNews Ana Flor ressaltou em seu blog , no g1 , que a campanha eleitoral deste ano da equipe do ex-presidente Lula (PT) teve dois focos principais na reta final: estimular os eleitores a comparecer às urnas, reduzindo o nível de abstenção, e responder a ataques do presidente Jair Bolsonaro (PL), candidato à reeleição.

No último fim de semana, Lula participou de um ato em São Paulo e pediu aos eleitores que compareçam no dia 2 para poderem ter «autoridade moral» de cobrar os eleitos. No Rio, Lula chamou de «estupidez» a proposta do governo Bolsonaro de estudar a privatização da Petrobras.

Trajetória política

Nascido em Garanhuns (PE), Luiz Inácio Lula da Silva trabalhou, em São Paulo, como ambulante, engraxate, ajudante de tinturaria e torneiro mecânico. Aos 17 anos, em 1964, sofreu acidente de trabalho, no qual perdeu o dedo mínimo da mão esquerda.

Lula iniciou sua trajetória política no movimento sindical, em 1966, e foi eleito presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de São Bernardo do Campo e Diadema em 1975.

Em fevereiro de 1980, Lula participou da fundação do Partido dos Trabalhadores, o PT. No dia 19 de abril do mesmo ano, ele foi preso por 31 dias devido a sua atuação na liderança de movimentos grevistas no ABC Paulista.

Em 1982, acrescentou o apelido «Lula» ao nome original. No mesmo ano, pelo PT, candidatou-se ao governo de São Paulo e ficou em quarto lugar. Quatro anos depois, em 1986, foi eleito deputado constituinte por São Paulo, na ocasião, ele foi o parlamentar mais votado no Brasil.

Lula disputou a Presidência pela primeira vez em 1989 e foi derrotado por Fernando Collor de Mello (PRN) no segundo turno. Em 1994, ele disputou novamente e perdeu, em primeiro turno, para Fernando Henrique Cardoso (PSDB). Em 1998, Lula tentou mais uma vez a eleição presidencial e foi derrotado novamente por FHC.

3 de 3 O candidato a Presidente Lula na cidade de São Paulo (SP) — Foto: ANDRÉ RIBEIRO/FUTURA PRESS/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO O candidato a Presidente Lula na cidade de São Paulo (SP) — Foto: ANDRÉ RIBEIRO/FUTURA PRESS/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO

Em 2002, Lula foi eleito presidente da República após disputar o segundo turno contra José Serra (PSDB). Em 2006, derrotou Geraldo Alckmin (à época, integrante do PSDB) no segundo turno e foi reeleito.

Em 2010, o ex-presidente conseguiu eleger a sua sucessora, Dilma Rousseff (PT), que chefiou duas pastas nos governos Lula: o Ministério de Minas e Energia e a Casa Civil. Em 2014, Lula descartou disputar o Planalto e anunciou apoio à reeleição de Dilma.

Em julho de 2017, o ex-presidente foi condenado a nove anos e seis meses de prisão pelos crimes de corrupção e lavagem de dinheiro no caso do tríplex do Guarujá. Em abril de 2018, ele teve a prisão decretada pelo então juiz Sergio Moro e, alguns dias depois, se entregou à Polícia Federal após um ato na sede do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC.

Em 2021, uma decisão do ministro do Supremo, Edson Fachin, anulou as condenações e tornou Lula elegível. Na decisão, Fachin considerou que a 13ª Vara Federal de Curitiba, responsável pelos casos da Lava Jato relacionados à Petrobras, não era a instância competente para julgar Lula — para o ministro, as acusações ao ex-presidente não tinham relação direta com a Petrobras.

Em abril do mesmo ano, o plenário do Supremo confirmou a decisão e enviou os processos para a Justiça Federal do Distrito Federal.

