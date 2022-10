Lula tem 25,6 milhões de votos a mais que Haddad em 2018; Bolsonaro ganha 1,7 milhão de votos

Entornointeligente.com /

03/10/2022 00h22 Atualizado 03/10/2022

1 de 1 O ex-presidente Lula e o presidente Jair Bolsonaro — Foto: Bruno Kelly/Reuters e Bruna Prado/AP O ex-presidente Lula e o presidente Jair Bolsonaro — Foto: Bruno Kelly/Reuters e Bruna Prado/AP

O número de votos obtidos pelo ex-presidente Lula ( PT ) na eleição deste domingo (2) foi insuficiente para ganhar a disputa no primeiro turno, mas o petista teve o melhor desempenho da história de um candidato em primeiro turno: foram mais de 57 milhões de votos .

Jair Bolsonaro ( PL ) teve o segundo melhor desempenho da história para um primeiro turno, com mais de 51 milhões de votos.

Confira no gráfico abaixo as maiores votações já registradas no Brasil por um candidato a presidente, na história.

Em relação a 2018, quando o candidato do PT era Fernando Haddad (PT), Lula aumentou os votos do partido em mais de 25 milhões. O ex-ministro da Educação, que tenta se eleger governador de São Paulo, teve 31,3 milhões de votos na eleição passada, ante 57 milhões de Lula neste ano.

Já o presidente Jair Bolsonaro (PL) teve um desempenho melhor que o de 2018: aumentou sua votação em 1,7 milhão de votos — teve 49,3 milhões em 2018 e 51 milhões neste ano. Com isso, registrou a segunda maior votação em um primeiro turno da história.

A votação maior ocorre em meio a uma diminuição nos votos brancos e nulos que atingiu, neste ano, o menor percentual desde 1994: 4,41%. A abstenção, por sua vez, foi de 20,3% do total, maior percentual desde 1998.

