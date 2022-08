Lula solidário com famílias que «sofreram ataques racistas» na Costa da Caparica

Entornointeligente.com /

O antigo presidente do Brasil e actual candidato presidencial expressou , este domingo, a sua solidariedade para com a família dos actores brasileiros Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso bem como turistas angolanos, a quem terão sido dirigidos insultos racistas num restaurante na Costa da Caparica.

«Minha solidariedade a Giovanna Ewbank, Bruno Gagliasso, sua família e também aos turistas angolanos que sofreram ataques racistas ontem [sábado]», escreveu o antigo chefe de Estado, comprometendo-se a «construir um mundo sem racismo».

Nenhuma mãe ou pai merece ver seus filhos sendo vítimas de xingamentos racistas. Minha solidariedade a @gioewbank , @brunogagliasso , sua família e também aos turistas angolanos que sofreram ataques racistas ontem. Vamos construir um mundo sem racismo.

— Lula (@LulaOficial) July 31, 2022 Lula salientou ainda, na publicação no Twitter, que «nenhuma mãe ou pai merece ver seus filhos sendo vítimas de xingamentos racistas».

No último sábado, no Clássico Beach Club, na Costa da Caparica, os filhos menores dos actores brasileiros Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso foram alegadamente alvo de insultos racistas por uma mulher, que, confirmou o PÚBLICO junto da Divisão de Comunicação e Relações Públicas da GNR, se encontrava alcoolizada. Depois de ter dirigido também ofensas aos agentes da GNR que tomaram conta da ocorrência, a mulher acabou detida, tendo sido, entretanto, libertada. Confirma-se a existência de testemunhas que atestam os insultos denunciados pelo casal. A assessoria do casal afirma ainda que uma família de turistas angolanos também foi insultada pela mulher.

Foto Comunicado de Imprensa DR Depois do sucedido, os actores adiantaram, através de um comunicado de imprensa, que vão apresentar uma queixa formal. Entretanto, o PÚBLICO voltou a contactar a Divisão de Comunicação e Relações Públicas da GNR, mas não obteve resposta.

