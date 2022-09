Lula se reunirá con evangélicos en São Gonçalo, Río de Janeiro

Entornointeligente.com /

El expresidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, se reunirá este viernes con cerca de 2.000 pastores en el municipio São Gonçalo del estado de Río de Janeiro como parte de su campaña electoral de cara a las elecciones generales en octubre.

El evento denominado «Evangélicos con Lula y Alckmin» está previsto para las 10:00 (hora local) en el Centro Cultural Seven Music donde participarán 2.000 pastores y aproximadamente 6.000 evangélicos.

El acto de campaña tiene especial importancia debido a la propagación de noticias falsas por parte de la derecha conservadora que argumenta que en caso de que Lula gane las elecciones acabaría con las iglesias.

Evangélicos com Lula e Alckmin ����

O presidente @LulaOficial e o ex-governador de SP, @geraldoalckmin , da Coligação Brasil da Esperança, participam do encontro com Evangélicos, em São Gonçalo (RJ), nesta sexta, 9!

�� Acompanhe na TvPT a partir das 10h30: https://t.co/RpjVDj8Ujp pic.twitter.com/Vz6iBWSQq8

— PT Brasil #Vote13 (@ptbrasil) September 9, 2022 No obstante, de acuerdo con datos del Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE) y del Instituto Datafolha, en el periodo que Lula ocupó la presidencia la cifra de evangélicos ascendió en el país en un 129 por ciento.

En este sentido, desde el 2003 al 2016 el Partido de los Trabajadores (PT) promovió la libertad religiosa y la consolidación de las relaciones humanas y sociales, elementos que incidieron en el bienestar del pueblo brasileño.

Daqui a pouco, estarei com o presidente @LulaOficial levando uma mensagem de paz e esperança no encontro com evangélicos em São Gonçalo, no Rio de Janeiro. Vamos juntos pelo Rio e pelo Brasil! Bom dia.

— Geraldo Alckmin ���� 1️⃣3️⃣ (@geraldoalckmin) September 9, 2022 Entre las medidas tomadas por el líder del PT se encuentra la aprobación en 2003 de una normativa que otorgaba personalidad jurídica a santuarios y asociaciones religiosas, así como la firma en 2009 de la ley sobre el Día Nacional de la Marcha para Jesús.

El acto de campaña es el segundo que se produce en el estado de Río de Janeiro, luego de la ejecución de un mitin en la Baixada Fluminense donde aseguró que ganará las elecciones e invertirá «para que la gente sea tratada con respeto».

