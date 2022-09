Lula reage a ataques de Bolsonaro: 'Ele deveria estar explicando pro povo como é que a família juntou R$ 26 milhões de dinheiro vivo para comprar 51 imóveis'

Entornointeligente.com /

07/09/2022 20h37 Atualizado 07/09/2022

Lula fala sobre uso do Sete de Setembro por Bolsonaro

O ex-presidente Lula (PT) disse na noite desta quarta-feira (7) que Jair Bolsonaro (PL) deveria explicar para a população como o presidente e a família comprou R$ 26 milhões em imóveis em dinheiro vivo –em vez de atacá-lo.

Em vídeo divulgado nas suas redes sociais, o ex-presidente comentou o fato de Bolsonaro ter usado eleitoralmente o bicentenário da Independência do Brasil . Em discurso no Rio, também nesta quarta, Bolsonaro chamou Lula de «ladrão» e «quadrilheiro «.

Lula lidera a corrida eleitoral segundo as pesquisas mais recentes Ipec e o Datafolha . Bolsonaro está em segundo lugar.

Segundo reportagem do UOL, Bolsonaro e seus familiares compraram 51 imóveis desde a década de 1990 usando dinheiro em espécie. Embora a prática não seja ilegal, ela levanta suspeita de lavagem de dinheiro – que é o crime de ocultar a origem ilegal de recursos financeiros.

«O presidente, ao invés de discutir os problemas do Brasil, tentar falar pro povo brasileiro como ele vai resolver os problemas da educação, da saúde, do salário mínimo, ele tenta falar de política e tenta me atacar. E, agora, ele deveria estar explicando pro povo como é que a família juntou R$ 26 milhões em dinheiro vivo para comprar 51 imóveis. É isso que ele tem que explicar», afirmou.

Lula disse que quando foi presidente, nunca usou «um dia da pátria, do povo brasileiro» como «instrumento de política eleitoral».

