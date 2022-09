Entornointeligente.com /

Lula programa 'Brasil da Esperança', evento com artistas, para última semana da campanha

21/09/2022 11h31 Atualizado 21/09/2022

Na busca de ganhar ainda no primeiro turno, o comitê do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva programa um grande evento em São Paulo, batizado de «Brasil da Esperança», que vai reunir artistas e cantores para tentar gerar uma onda a favor do petista na última semana da campanha.

Agendado para a próxima segunda-feira (26), Lula espera reunir cantores como Caetano Veloso , Chico Buarque, Ludmilla e Anitta , entre outros, num auditório na capital paulista.

A estratégia dos organizadores é gerar um clima de «esperança» de um novo Brasil, com imagens que seriam utilizadas no programa eleitoral e distribuídas nas redes sociais, para demonstrar um grande apoio a Lula de artistas e cantores com diversos posicionamentos políticos, passando a mensagem de que o ex-presidente é apoiado por uma frente ampla.

A mulher de Lula, Rosangela Silva, a Janja, está à frente da organização do evento.

1 de 1 O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, ao lado de aliados, durante comício em Florianópolis — Foto: Tiago Ghizoni/NSC O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, ao lado de aliados, durante comício em Florianópolis — Foto: Tiago Ghizoni/NSC

Coordenadores da campanha de Lula avaliam que o evento vai dar início ao que eles chamam de «arrancada final», com forte mobilização de militantes petistas em todo país, na busca de aumentar as intenções de voto para o ex-presidente, garantindo a vitória ainda no primeiro turno.

Hoje, a campanha está unida na estratégia de liquidar a fatura já na primeira etapa.

Lula vai concentrar, na última semana, suas ações de campanha no Sudeste, principalmente em São Paulo, na busca de garantir uma vitória com larga diferença no Estado e ajudar o candidato dele, Fernando Haddad (PT), a chegar bem posicionado para a eleição no segundo turno.

O ex-presidente acredita que, se ganhar no primeiro turno, fortalece não só a campanha de Haddad em São Paulo como também a de Marcelo Freixo (PSB) no Rio de Janeiro.

