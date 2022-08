Entornointeligente.com /

Lula perde oportunidade de rebater acusações de corrupção e Bolsonaro faz gol contra ao atacar mulheres

29/08/2022 00h07 Atualizado 29/08/2022

Bastidores da campanha de Lula admitiram que o candidato à presidência perdeu a oportunidade de confrontar os questionamentos de Bolsonaro sobre a corrupção no governo petista durante o primeiro debate das eleições 2022, realizado neste domingo (28).

Bolsonaro relembrou os casos investigados na Petrobras, e Lula listou medidas tomadas para o combate à corrupção em seu mandato. Assessores procurados pelo blog disseram que o ex-presidente pretendia voltar ao tema, destacando os escândalos do governo Bolsonaro.

A meta do QG bolsonarista era colar o tema corrupção em Lula – e vinha bem-sucedido. Mas o presidente mudou a rota, para desespero dos profissionais de sua campanha. Bolsonaro perdeu a compostura ao ser questionado sobre as vacinas pela jornalista Vera Magalhães, atacando as mulheres mais uma vez.

Existe uma máxima nos bastidores do Planalto de que o presidente, muitas vezes, é o seu principal opositor. No fim do dia, Bolsonaro fez mais por Lula do que o próprio candidato no debate

É exatamente no eleitorado feminino que Bolsonaro patina e tem sua pior rejeição. Nas pesquisas internas do QG lulista, as mulheres afirmam se sentir inseguras com o jeito bélico do presidente.

Não à toa, Bolsonaro passou a escalar Michelle Bolsonaro para suavizar sua imagem de campanha. Após o ataque a Vera Magalhães, o candidato citou a primeira-dama para rebater a crítica de Simone Tebet de que ele odiava mulheres.

Em um primeiro momento, alguns ministros que acompanhavam Bolsonaro tentaram minimizar o episódio com Vera. Outros, mais pragmáticos, admitiram o estrago: o plano original era apenas associar a corrupção ao PT e bater na tecla do Auxilio Brasil, principal vitrine eleitoral da campanha bolsonarista.

