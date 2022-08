Entornointeligente.com /

Lula não cita Bolsonaro, que não cita Lula: em 2022, planos de governo de presidenciáveis ignoram nomes de adversários Nos palanques e nas redes sociais, no entanto, candidatos se atacam frequentemente com uso dos nomes. Situação é diferente daquela de 2018, quando os principais concorrentes faziam referências diretas uns aos outros ou a seus partidos nas propostas apresentadas ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Por Gustavo Honório*, g1 — São Paulo

27/08/2022 13h15 Atualizado 27/08/2022

1 de 2 Candidatos à Presidência em 2022 — Foto: Rede Globo/Divulgação Candidatos à Presidência em 2022 — Foto: Rede Globo/Divulgação

Os candidatos à Presidência da República não citam nominalmente uns aos outros em seus planos de governo na maioria dos casos, embora a dinâmica seja diferente nas ruas e nas redes sociais . O g1 fez um levantamento com base nos documentos apresentados pelos políticos ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Lula ( PT ) e Jair Bolsonaro ( PL ), por exemplo, primeiros colocados nas pesquisas eleitorais , recorrem apenas aos sinônimos quando querem mencionar e, principalmente, criticar ações e heranças da oposição.

Quando quer fazer menção a Bolsonaro, o plano de Lula utiliza termos como » política atual de genocídio «, » atual governo » e » governo negacionista «.

Já o programa do atual presidente da República cita » modelo antigo «, » governos anteriores «, » modelo de gestão anterior a Bolsonaro » e » antigo modelo de gestão » para se referir a Lula e aos governos petistas.

A situação foi diferente na última eleição geral, em 2018 : o plano de Fernando Haddad, candidato à Presidência pelo PT na ocasião, citava Bolsonaro três vezes . Por sua vez, o plano de Jair fazia duas menções negativas ao Partido dos Trabalhadores .

Ciro Gomes ( PDT ) e Simone Tebet ( MDB ), que aparecem, respectivamente, em terceiro e quarta nas atuais pesquisas, também não mencionam nomes em seus programas deste ano.

Fora do papel, a história é outra

No primeiro dia oficial de campanha, o petista xingou e criticou a postura do atual presidente na condução da pandemia no Brasil : «Você não tem amor, uma única lágrima para as 680 mil pessoas que morreram de Covid. Se tem alguém que é possuído pelo demônio, é esse Bolsonaro «, disse Lula na terça-feira (16).

Em uma reunião com banqueiros no início deste mês , Bolsonaro citou o ex-presidente ao criticar a carta em defesa da democracia e do processo eleitoral divulgada pela Faculdade de Direito da USP: «Eu lembro da carta ao Brasil — aquela primeira do Lula —, todo mundo acreditou. Essa cartinha, lá atrás, abriu portas».

Lula e Bolsonaro no digital

2 de 2 Bolsonaro e Lula no Twitter — Foto: Reprodução Bolsonaro e Lula no Twitter — Foto: Reprodução

Os candidatos são adversários declarados nas redes sociais e não deixam de se atacar nominalmente.

Na última semana, por exemplo, Bolsonaro publicou pelo menos seis tuítes com menções a Lula ou ao PT. No mesmo período, o ex-presidente petista citou Bolsonaro sete vezes em sua conta no Twitter .

Por que há essa diferença?

» O programa de governo é um lugar para você falar de você, não do outro. Essa não menção é esperada «, explicou Cláudio Couto, professor de ciência política da Fundação Getúlio Vargas ( FGV ) em São Paulo.

Para ele, o documento é uma forma de o candidato mostrar suas qualidades, dizer por que deveria ganhar votos, não de atacar ou lembrar o eleitor de que há outras pessoas na disputa .

» O plano tem esse sentido prospectivo , muito mais do que certas declarações que ocorrem durante a própria disputa eleitoral, que têm um sentido retrospectivo, porque está dizendo ‘não vote nele, olha o que ele fez, vote em mim, olha o que eu vou fazer’», destacou Couto.

Outros candidatos

Dos 12 nomes que concorrem à Presidência, apenas quatro fazem menção nominal aos adversários em seus planos de governo:

Felipe D'Avila ( Novo ): cita Bolsonaro e Lula; Léo Péricles (UP): cita Bolsonaro; Sofia Manzano ( PCB ): cita Bolsonaro e usa o termo 'petistas'; Vera Lúcia ( PSTU ): cita Lula e Bolsonaro.

* Com supervisão de Ricardo Gallo

