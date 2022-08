Entornointeligente.com /

fique por dentro

Eleições Moraes no TSE Militares chineses na Rússia Cama ‘roubada’ Demi Lovato no Brasil Por Valdo Cruz

Comentarista de política e economia da GloboNews. Cobre os bastidores das duas áreas há 30 anos

Lula é mais procurado que Bolsonaro para conversas durante posse de Moraes no TSE

17/08/2022 11h26 Atualizado 17/08/2022

1 de 1 Bolsonaro e ex-presidentes ficam frente a frente durante posse de Alexandre de Moraes, como presidente do TSE. — Foto: Antonio Augusto/Secom/TSE Bolsonaro e ex-presidentes ficam frente a frente durante posse de Alexandre de Moraes, como presidente do TSE. — Foto: Antonio Augusto/Secom/TSE

O presidente Jair Bolsonaro ( PL ), candidato à reeleição, e o ex-presidente Lula , candidato do PT ao Palácio do Planalto nas eleições deste ano, estiveram nesta terça-feira (16) na posse de Alexandre de Moraes como novo presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Antes da cerimônia, Bolsonaro e Lula estiveram no mesmo ambiente, reservado a autoridades, cada um num canto. Eles não se encontraram na sala VIP, mas os presentes observaram que Lula era mais procurado que Bolsonaro para conversas.

Segundo autoridades que também estavam no local, Bolsonaro ficou mais tempo cercado por ministros e assessores, enquanto Lula era mais assediado pelos demais convidados.

Nas palavras de senadores que estiveram com Lula, o ex-presidente foi «mais concorrido» para troca de ideias, enquanto Bolsonaro ficava mais com o grupo de assessores.

Lula diz que posse de Moraes foi ato 'muito forte' pela democracia e que Bolsonaro ficou constrangido

Bolsonaro ataca Alexandre de Moraes com frequência e repete acusações contra as urnas já desmentidas por órgãos oficiais.

Segundo relatos, Lula estava rouco e explicava que a situação era resultado dos discursos que havia feito em São Paulo. Candidato a vice na chapa de Lula, Geraldo Alckmin (PSB) também estava na posse. Sentou-se, durante a cerimônia, ao lado do vereador Carlos Bolsonaro, filho do presidente da República.

Ao final do evento, no caminho do aeroporto, o ex-governador de São Paulo comentou que, nas vezes em que levantou-se e aplaudiu a fala do novo presidente do TSE, Carlos Bolsonaro, a seu lado, se mantinha imóvel, sem esboçar reação ao discurso do ministro do tribunal.

Carlos Bolsonaro comanda as redes sociais do pais, onde o presidente costuma atacar ministros do TSE e fazer acusações, sem provas, de fraudes as urnas eletrônicas.

Bolsonaro e Lula, ao saírem da sala VIP e chegarem ao plenário do TSE, ficaram frente a frente. Enquanto o presidente da República ficou na mesa principal, onde estava Alexandre de Moraes, Lula ficou à sua frente na primeira fileira, destinada aos ex-presidentes da República.

Além do petista, estavam também os ex-presidentes Michel Temer , José Sarney e Dilma Rousseff . Lula aproveitou para conversar com Temer. O candidato do PT busca o apoio do MDB , de Temer, num eventual segundo turno.

Temer ficou numa ponta, separado de Dilma por Sarney e Lula. Os dois não se cumprimentaram durante a cerimônia. Recentemente, a ex-presidente fez críticas duras a Temer, depois que ele disse que a petista era «honesta». Em resposta, Dilma disse que o emedebista era golpista.

LINK ORIGINAL: G1 Globo

Entornointeligente.com