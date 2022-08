Lula llama a tomar la responsabilidad por el Brasil que quieren

Entornointeligente.com /

El expresidente Lula da Silva reiteró su llamado a defender la democracia y desde allí desafió a su oponente derechista Jair Bolsonaro.

El expresidente de Brasil y candidato a las elecciones de octubre venidero, Luiz Inácio Lula da Silva, advirtió el lunes en un acto organizado por la Universidad de Sao Paulo, que el pueblo brasileño debe asumir la responsabilidad por el país que quieren.

«Es nuestra responsabilidad decir qué país queremos», dijo el candidato por el Partido de los Trabajadores (PT) en el encuentro, pues «no tenemos derecho a quedarnos callados con la destrucción que está viviendo este país. Tenemos que gritar, protestar y el 2 de octubre tenemos que votar», alentó.

«Bolsonaro podría venir aquí para tener un debate electoral. No viene porque no le gustan los estudiantes, porque su Ministro de Educación dijo que la universidad no puede ser para todos, sino solo para una pequeña parte», aseguró Lula en el acto celebrado en la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias Humanas de la USP.

Está nas nossas mãos a responsabilidade de dizer que país a gente quer. Que futuro a gente quer, que educação a gente quer. Que trabalho merecemos, que política de desenvolvimento merecemos. Se nós nos omitirmos, o Brasil irá repetir o último resultado.

— Lula 13 (@LulaOficial) August 15, 2022 Lula da Silva revivió algunas de sus experiencias a la hora de apoyar la educación universitaria, cuando algunos le decían que no había dinero para gastar en eso y él les recordaba que no era un gasto, sino una inversión para el futuro.

«Nos damos cuenta de que el color de las universidades ha cambiado y necesita cambiar más, porque este es el país real. Y es el país que necesitamos construir, con más diversidad», dijo el candidato del PT para defender una educación superior más inclusiva.

Lula también llamó la atención sobre el mercado laboral, uno de los principales problemas que enfrenta Brasil, debido a que «los trabajos se están volviendo no calificados, la masa salarial está cayendo».

«Todo ha empeorado, incluso para los que están trabajando», sentenció.

Quero percorrer todos os caminhos, de Norte a Sul e de Leste a Oeste, para dizer a cada brasileiro e cada brasileira: nós vamos juntos reconstruir o Brasil. Mas este país é imenso, por isso peço a vocês: onde minhas pernas não puderem alcançar, eu andarei com as pernas de vocês.

— Lula 13 (@LulaOficial) August 16, 2022 En un ejercicio de «aula abierta», el Colectivo por la Democracia de la Universidad de Sao Paulo presentó en clase pública un manifiesto en defensa de las elecciones donde, además del exmandatario, estuvieron presentes el exministro de Educación y exalcalde de Sao Paulo, Fernando Haddad y varias personalidades de la USP.

Bajo la tesis de que la democracia corre peligro en Brasil, tres eminentes profesoras del claustro paulista impartieron sendas conferencias para expresar la indignación del Colectivo ante las violaciones a la democracia brasileña y promover el debate sobre el papel de la universidad pública en tal contexto.

