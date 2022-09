Entornointeligente.com /

Lula liga para Cristina Kirchner e expressa 'solidariedade contra fascistas'

02/09/2022

1 de 1 Cristina Kirchner em manifesto realizado em Buenos Aires — Foto: Reprodução Cristina Kirchner em manifesto realizado em Buenos Aires — Foto: Reprodução

O ex-presidente Lula (PT) ligou para a vice-presidente da Argentina Cristina Kirchner para expressar a ela «solidariedade contra fascistas».

O telefonema foi feito na tarde desta sexta-feira (2), informou ao blog a assessoria do ex-presidente.

Cristina foi alvo de um atentado a arma na noite de quinta-feira (2) em Buenos Aires . Um homem atirou com um revólver calibre 38, carregado com cinco balas, contra a cabeça de Cristina. O revólver não funcionou, e a vice-presidente saiu ilesa.

Segundo o ministro da Segurança da Argentina, Aníbal Fernández, o autor é Fernando Andrés Sabag Montiel, um brasileiro de 35 anos. Ele foi detido.

Mais cedo, no Maranhão, Lula disse que o atentado pode servir «como um alerta do que pode acontecer no Brasil».

«Eu acho que o bom-senso indica que a gente tenha que ter isso como um alerta. O bom-senso indica que precisamos ficar alerta com o que pode acontecer no Brasil, porque nós temos visto todo santo dia na imprensa, nós temos lido, visto na televisão, uma insinuação. E quem faz insinuação pode cumprir aquilo que está prometendo», disse Lula.

