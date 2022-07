Entornointeligente.com /

fique por dentro

Eleições Golpe do Pix Mega-Sena Varíola dos macacos Caso de cura do HIV Por Octavio Guedes

Comentarista de política da GloboNews e eterno repórter. Participa do Estúdio I, Em Ponto e Edição das 10h

Lula entra no circuito contra candidatura de Molon ao Senado Presidente do partido, Carlos Siqueira está no Rio de Janeiro e quer convencer deputado a abrir espaço para André Ceciliano (PT). Impasse abre precedentes para reviravolta em outros estados. Ricardo Abreu

27/07/2022 14h41 Atualizado 27/07/2022

1 de 1 Alessandro Molon — Foto: José Cruz/Agência Brasil Alessandro Molon — Foto: José Cruz/Agência Brasil

PT e PSB seguem em busca de definições em estados onde acordos ainda não saíram. O Rio de Janeiro é um deles, quando o assunto é a corrida ao Senado Federal. O PT não abre mão da candidatura do presidente da Assembleia Legislativa do estado, André Ceciliano, enquanto o PSB tem como candidato o deputado federal Alessandro Molon.

Fontes afirmam que o ex-presidente Lula, candidato à Presidência da República, tem se empenhado ainda mais ultimamente para desatar os nós nos estados. E chegou a dizer que. caso Molon não retire sua candidatura ao Senado pelo Rio, os acordos em outros estados podem ser prejudicados.

Um desses estados apontados é Pernambuco, onde o PSB tem Danilo Cabral como candidato ao governo, com o apoio do PT. Em viagem na semana passada, Lula participou de ato por Cabral, e, como prometido, não subiu no palanque nem se encontrou com a deputada federal Marília Arraes, que deixou o Partido dos Trabalhadores e migrou para o Solidariedade para conseguir concorrer ao Palácio do Campo das Princesas.

Para interlocutores do ex-presidente, a postura de Lula foi «exemplar» e evidencia a necessidade de uma contrapartida em estados como o Rio de Janeiro.

Por conta dessa pressão, o presidente do PSB, Carlos Siqueira, quer conversar com Alessandro Molon para desistir da candidatura ao Senado pelo estado fluminense. Siqueira estará no Rio de Janeiro para o lançamento da chapa de Marcelo Freixo (PSB) e César Maia (PSDB) ao governo do estado.

Do outro lado da pressão, aliados de Molon alegam que sua candidatura foi aprovada por unanimidade pela convenção estadual do partido. Dizem, inclusive, que, segundo o estatuto do partido, decisões de convenção estadual não podem ser desfeitas.

O entorno de Molon também aponta como motivo para a não desistência seu desempenho em pesquisas internas, que, segundo eles, é bom e traz otimismo.

Pelo menos até o momento, Molon segue resistindo à pressão dos dois partidos.

LINK ORIGINAL: G1 Globo

Entornointeligente.com