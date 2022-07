Lula encabeza acto por la democracia y contra el hambre

Entornointeligente.com /

Forma parte de la precampaña electoral del líder petista de cara a los comicios presidenciales de octubre próximo.

El expresidente y candidato por la coalición Juntos por Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva encabeza este sábado un acto de precampaña electoral en Sao Paulo, cuyo tema central es la defensa de la democracia y la lucha contra el hambre, dos de los ejes del programa de Gobierno que impulsó en su día el líder petista.

Lula es acompañado por el exgobernador de São Paulo, Geraldo Alckmin, designado como candidato a la Vicepresidencia, y el acto del sábado es parte de su gira por Brasil para fortalecer el movimiento de reconstrucción nacional Vamos Juntos pelo Brasil, con el cual se presentarán a las elecciones de octubre de 2022.

Este acto tiene lugar luego de visitar Río de Janeiro el miércoles y jueves y cuenta con la presencia del alcalde de la ciudad, José de Filippi Júnior, líder histórico del Partido de los Trabajadores (PT).

Una multitud en Diadema – São Paulo acompaña a @LulaOficial a menos de 3 meses de las elecciones presidenciales. @teleSURtv pic.twitter.com/mfcLnr52eY

— Nacho Lemus (@LemusteleSUR) July 9, 2022 En su intervención, el expresidente señaló que su «historia se confunde con la historia de Diadema. Vine por primera vez en 1969. La única calle pavimentada era la Av. Antonio Piranga. Esta ciudad fue la primera en tener el coraje de elegir un alcalde metalúrgico».

Lula denunció, asimismo que «tenemos el país peor que en 2003», cuando llegó por primera vez a la Presidencia brasileña y apuntó, para sostener sus afirmaciones que «la inflación y el desempleo son más altos. Las categorías gremiales están haciendo tratos por debajo de la inflación. Y nuestra solución es poner a los pobres en el presupuesto ya los ricos en el impuesto sobre la renta».

Eu vim pra São Paulo por causa da fome. 70 anos depois, e depois do PT ter acabado com a fome no país, agora 33 milhões de brasileiros vão dormir sem ter o que comer. Como isso se explica em um país que é o terceiro produtor de alimentos no mundo?

— Lula (@LulaOficial) July 9, 2022 En esa misma dirección, el exmandatario precisó que «después de que el Partido de los Trabajadores acabara con el hambre en el país, ahora 33 millones de brasileños se van a dormir sin tener que comer» y se preguntó «¿Cómo se explica esto en un país que es el tercer mayor productor de alimentos del mundo?».

Criticó, asimismo, las políticas desarrolladas por el actual presidente y candidato a la reelección, Jair Bolsonaro y lo responsabilizó por la actual crisis que vive el gigante sudamericano.

Lula, de acuerdo a las encuestas, es el favorito para ganar las elecciones presidenciales del próximo mes de octubre.

