Lula e Bolsonaro devem ter quase metade do horário eleitoral gratuito em 2022

Por Kevin Lima*, g1 — Brasília

09/08/2022 18h31 Atualizado 09/08/2022

Um levantamento feito pelo g1 , com base nos critérios de distribuição estabelecidos pela lei eleitoral, aponta que Luiz Inácio Lula da Silva ( PT ) e Jair Bolsonaro ( PL ) terão os maiores tempos de propaganda eleitoral gratuita no rádio e na televisão durante o primeiro turno das eleições em 2022.

Os programas dos candidatos a presidente serão veiculados no horário eleitoral gratuito em dois blocos diários de 12 minutos e 30 segundos (veja mais abaixo) . Do total, 10% são divididos de maneira igual entre os partidos com candidatos ao Planalto. O restante (90%) é distribuído de forma proporcional ao tamanho da bancada da legenda do candidato.

A divisão do tempo leva em consideração o tamanho das bancadas eleitas pelas siglas na Câmara dos Deputados em 2018. Nos casos em que há coligação — união de dois ou mais partidos que pode ser desfeita ao final das eleições — são somados os tamanhos dos seis maiores partidos ou federações que integram a aliança.

Para o levantamento, o g1 utilizou o número de deputados aferido pela Corte Eleitoral ao distribuir o fundo público de financiamento de campanha, em julho.

Com a coligação «Brasil da Esperança», Lula reuniu nove partidos – as federações Brasil da Esperança (PT, PC do B e PV ) e PSOL – Rede , PSB , Solidariedade, Avante e Agir – e deve ter o maior tempo de propaganda eleitoral gratuita. Em cada bloco de propaganda, o candidato do PT deve ter 3 minutos e 28 segundos.

Jair Bolsonaro contará com o apoio de três partidos na coligação «Pelo bem do Brasil»: PL, PP e Republicanos . Com isso, o candidato à reeleição deve ter 2 minutos e 36 segundos à disposição.

Juntos, Lula e Bolsonaro devem concentrar quase 49% do tempo de cada bloco.

Candidatos de partidos que não superaram a chamada cláusula de barreira — dispositivo que estabelece critérios para que siglas possa acessar fundo partidário e propaganda eleitoral gratuita — não terão acesso ao tempo em rádio e TV.

Em 2018, o desempenho mínimo previsto na cláusula de barreira era: ter tido no mínimo, 1,5% (um e meio por cento) dos votos válidos, distribuídos em pelo menos um terço das unidades da Federação, com um mínimo de 1% (um por cento) dos votos válidos em cada uma delas; ou ter elegido pelo menos nove Deputados Federais distribuídos em pelo menos um terço das unidades da Federação.

A previsão é que os números oficiais sejam divulgados no próximo dia 18, quando o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) promoverá audiência pública com representantes de partidos e emissoras de rádio e TV. É neste encontro também que o Tribunal sorteia a ordem de aparição de cada candidato. O TSE é responsável somente pela divisão dos candidatos à Presidência.

Em razão dos critérios de arredondamento adotados, o tempo oficial pode mudar em relação ao levantamento do g1 . Alterações também podem ocorrer se o total de candidatos diminuir ou se houver alguma mudança nas coligações até o término do prazo de registro de candidaturas, que se encerra 15 de agosto.

Horário Eleitoral

O horário eleitoral gratuito será exibido de 26 de agosto a 29 de setembro no primeiro turno. Os programas dos candidatos a presidente serão veiculados aos sábados, terças e quintas-feiras, em dois blocos diários de 12 minutos e 30 segundos.

Na televisão, o primeiro bloco será veiculado às 13h e o segundo, às 20h30. No rádio, haverá um bloco às 7h da manhã e outro às 12h.

Confira a projeção de tempo por ordem alfabética:

Ciro Gomes (PDT): 53 segundos por bloco; Felipe d’Avila (Novo): 21 segundos por bloco; Jair Bolsonaro (PL, PP e Republicanos): 2 minutos e 36 segundos por bloco; Lula (PT/PC do B/PV, PSOL/Rede, PSB, Solidariedade, Avante e Agir): 3 minutos e 28 segundos por bloco; Pablo Marçal (Pros): 21 segundos por bloco; Roberto Jefferson (PTB): 24 segundos por bloco; Simone Tebet (MDB, PSDB/Cidadania e Podemos): 2 minutos e 19 segundos por bloco; Soraya Thronicke (União Brasil): 2 minutos e 8 segundos por bloco.

Candidatos que não terão tempo de propaganda

José Maria Eymael (Democracia Cristã); Léo Péricles (Unidade Popular); Sofia Manzano (PCB); Vera Lúcia (PSTU);

Inserções

Além dos dois blocos de propaganda eleitoral gratuita, os candidatos à Presidência vão contar também com inserções diárias de 30 segundos. No total, serão 14 minutos aos candidatos a presidente. As inserções devem ser veiculadas ao longo da programação por todas as emissoras de rádio e TV do país.

Ciro Gomes (PDT): 57 segundos por dia; Felipe d’Avila (Novo): 24 segundos por dia; Jair Bolsonaro (PL, PP e Republicanos): 2 minutos e 56 segundos por dia; Lula (PT/PC do B/PV, PSOL/Rede, PSB, Solidariedade, Avante e Agir): 3 minutos e 53 segundos por dia; Pablo Marçal (Pros): 24 segundos por dia; Roberto Jefferson (PRTB): 27 segundos por dia; Simone Tebet (MDB, PSDB/Cidadania e Podemos): 2 minutos e 36 segundos por dia; Soraya Thronicke (União Brasil): 2 minutos e 24 segundos por dia.

*Sob supervisão de Beatriz Borges.

