Lula diz que vai renegociar dívidas da população para acelerar consumo Candidato do PT à Presidência se reuniu com a coordenação da campanha nesta terça-feira (6), em São Paulo, para discutir estratégias para as próximas semanas. Por g1 — Brasília e São Paulo

06/09/2022 15h25 Atualizado 06/09/2022

1 de 1 Candidato do PT à Presidência, Luiz Inácio Lula da Silva, em discurso em São Paulo — Foto: YouTube/Reprodução Candidato do PT à Presidência, Luiz Inácio Lula da Silva, em discurso em São Paulo — Foto: YouTube/Reprodução

O candidato à Presidência Luiz Inácio Lula da Silva (PT) se reuniu na manhã desta terça-feira (6) com a coordenação da campanha para definir as estratégias para o mês de setembro. Em discurso, o ex-presidente afirmou que quer criar condições para renegociar as dívidas da população e, assim, acelerar o consumo no país.

«Nos vamos ter que, em um primeiro momento, criar as condições para negociar essas dívidas, seja com os empresários do setor de varejo, seja com a prefeituras e estados no gás e na luz, ou com os bancos. Se o povo não tem poder para consumo, a economia não cresce», disse Lula.

«O comércio não vende, a fábrica não fabrica, o povo não compra e a gente tem desgraça como já aconteceu tantas vezes neste país», completou o petista.

O avanço nas pesquisas eleitorais do presidente e candidato à reeleição, Jair Bolsonaro (PL), também foi discutido durante o encontro. A mais recente pesquisa Ipec, divulgada nesta segunda-feira (5), mostrou que Lula lidera a corrida presidencial em 15 das 27 unidades da federação; enquanto Bolsonaro está à frente em outros 5 estados, mais o Distrito Federal.

Lula aconselhou os partidos que integram a Coligação Brasil da Esperança — PT, PV, PCdoB, PSOL, Rede, PSB, Solidariedade, Avante e Agir – não «retrucarem» e não aceitarem «o nível baixo da campanha».

«Nós não precisamos fazer o jogo rasteiro. Temos que discutir os assuntos que interessam o povo brasileiro. Vocês estão vendo que o povo quer resolver o problema da sua dívida, do desemprego. O povo quer acabar com a economia informal.»

LINK ORIGINAL: G1 Globo

