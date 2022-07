Entornointeligente.com /

fique por dentro

Eleições Lucro do FGTS Mega-Sena Luva de pedreiro Nudismo em Camboriú Lula diz que militares são mais responsáveis do que Bolsonaro e não permitirão golpe «Se ele começar a brincar com a democracia, ele vai pagar um preço muito caro», disse o candidato do PT à Presidência em entrevista ao UOL. Por g1

27/07/2022 12h22 Atualizado 27/07/2022

1 de 1 O ex-presidente Lula durante visita a Garanhuns, Pernambuco, em 20 de julho — Foto: Rafael Vieira/Código 19/Estadão Conteúdo O ex-presidente Lula durante visita a Garanhuns, Pernambuco, em 20 de julho — Foto: Rafael Vieira/Código 19/Estadão Conteúdo

O ex-presidente Lula , candidato do PT à Presidência da República disse nesta quarta-feira (27) não acreditar em um possível golpe caso Jair Bolsonaro ( PL ) perca as eleições.

«Como podemos pensar em golpe? Não acredito que as Forças Armadas aceitem isso, não acredito que a sociedade brasileira permita. Não acredito. Esse cidadão (Bolsonaro), se ele começar a brincar com a democracia, ele vai pagar um preço muito caro», disse Lula, em entrevista ao UOL.

O petista citou o período em que esteve no poder e sua relação com as Forças Armadas. Para ele, as Forças Armadas são «mais responsáveis» em relação a manter democracia no país.

«Eu acho que nós temos que ter em conta que os militares são mais responsáveis do que o Bolsonaro», afirmou.

Durante a entrevista, Lula prometeu mudar a política de reajuste do salário-mínimo caso seja eleito em outubro. Hoje, a inflação determina a variação de um ano para o outro, enquanto Lula pretende retomar a variação do PIB (Produto Interno Bruto) como outro fator incidente para aumentar o salário-mínimo.

Ele também disse que irá recriar ministérios que foram fechados pelos governos de Michel Temer (MDB) e Jair Bolsonaro (PL) – os dois pós-PT. Lula citou como exemplos os ministérios da Cultura e da Pesca. «Nós vamos criar aqueles ministérios que forem necessários», disse.

Promessa de não tentar a reeleição

Lula disse na entrevista que não irá concorrer à reeleição caso seja eleito em outubro deste ano, fato tentado por todos os presidentes eleitos depois da redemocratização (Collor renunciou e não concorreu em 1994).

«É uma decisão minha, eu estou dizendo isso agora, da minha livre e espontânea vontade: eu quero cumprir o melhor mandato que eu já fiz na vida. E quero trabalhar em 4 anos por 40», disse, ao mencionar os 81 anos que terá em 2026 como um dos fatores que o faz recusar a reeleição

Questionado sobre se contaria com o apoio do ex-presidente Michel Temer, que assumiu o comando do governo com o impeachment de Dilma Rousseff, Lula disse que não. «Eu acho que o Temer não vai votar em nós, mesmo», afirmou e, posteriormente, definiu o emedebista como «um equívoco» ao resumir ex-presidentes do Brasil em poucas palavras.

LINK ORIGINAL: G1 Globo

Entornointeligente.com