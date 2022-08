Entornointeligente.com /

Lula diz que 'igreja não é palanque político' em ato de campanha em SP Candidato do PT à Presidência da República defendeu o Estado laico. O evento aconteceu no Vale do Anhangabaú, no fim da manhã deste sábado (20). Por g1 SP — São Paulo

20/08/2022 13h27 Atualizado 20/08/2022

1 de 1 O candidato à Presidência da República Luiz Inácio Lula da Silva (PT) ao lado do candidato a vice, Geraldo Alckmin, no Centro de SP — Foto: Reprodução O candidato à Presidência da República Luiz Inácio Lula da Silva (PT) ao lado do candidato a vice, Geraldo Alckmin, no Centro de SP — Foto: Reprodução

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva ( PT ), candidato à Presidência da República, reuniu militantes e apoiadores no fim da manhã deste sábado (20) em um ato de campanha no Vale do Anhangabaú, em São Paulo.

No discurso, o candidato acusou seus opositores de estarem usando a igreja como palanque político. Lula disse que defende o Estado laico.

«Tem muita fake news religiosa correndo por esse mundo, tem demônio sendo chamado de Deus e gente honesta sendo chamada de demônio, porque tem gente que não está tratando da igreja para gostar da fé e da espiritualidade e está fazendo da igreja um palanque político ou uma empresa para ganhar dinheiro», afirmou.

E emendou: «E eu quero dizer para vocês. Eu, Luiz Inácio Lula da Silva, defendo o Estado laico, o Estado não tem que ter religião e todas as religiões precisam ser defendidas pelo Estado, e as igrejas não têm que ter partido político porque as igrejas precisam cuidar da fé e da espiritualidade das pessoas, e não cuidar da candidatura de falsos profetas ou de fariseus que estão engando esse povo o dia inteiro. Eu falo isso com a tranquilidade de um homem que crê em Deus. Eu, quando quero conversar com Deus, não preciso de padres ou de pastores. Eu posso me trancar no meu quarto e conversar com Deus quantas horas eu quiser e sem precisar de favores.»

Lula dividiu o palanque com o candidato ao governo de São Paulo, Fernando Haddad (PT), o candidato a vice-presidente, Geraldo Alckmin ( PSB ); a ex-presidente Dilma Rousseff (PT), o senador Randolfe Rodrigues ( Rede ), o deputado federal André Janones (Avante) e o candidato ao Senado por São Paulo Márcio França (PSB) .

No início do seu discurso, Lula fez uma defesa da ex-presidente Dilma e lembrou a campanha do impeachment. Sem citar o nome do presidente Jair Bolsonaro (PL), o petista disse: » O que é uma pedalada contra as motociatas que esse genocida faz hoje? »

O evento começou por volta das 11h e durou cerca de duas horas e meia. Antes de Lula, discursaram Janones, Randolfe, Márcio França, Alckmin e Dilma. Um palco com cinco telões foi montado para o evento. Neles também eram exibidos jingles e imagens da campanha.

Durante o ato, militantes e convidados cantaram músicas com referência ao recente episódio em que o presidente Bolsonaro foi chamado de «tchutchuca do Centrão» por um influencer.

