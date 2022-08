Lula critica distribución de recursos por Bolsonaro a meses de comicios

Entornointeligente.com /

«No hay precedentes en la Historia de Brasil de alguien que, cuando faltan 57 días para las elecciones, decida distribuir un beneficio que sólo dura hasta diciembre», aseveró Lula.

El exmandatario y actual candidato presidencial de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, criticó este martes la distribución de recursos por parte del Gobierno que esta semana empezará a pagar ayudas a sectores más vulnerables, hecho que coincide con la campaña electoral donde Bolsonaro aspira a la reelección.

«En Brasil, estamos viviendo una crisis económica, una crisis de credibilidad y de las relaciones del Gobierno con las instituciones. Y es en ese clima que nuestro adversario hace la mayor distribución de dinero, a falta de 54 días, para intentar comprar las elecciones», expuso Lula.

El dirigente y candidato por el Partido de los Trabajadores (PT) recordó que esta es la mayor distribución de dinero que se hace en ese país desde el final del Imperio, cuando solo faltan 57 días para los comicios.

— Lula (@LulaOficial) August 9, 2022

— Lula (@LulaOficial) August 9, 2022 «No hay precedentes en la Historia de Brasil de alguien que, cuando faltan 57 días para las elecciones, decida distribuir 50.000 millones de reales (más de 9.700 millones de dólares) en un beneficio que sólo dura hasta diciembre», apostilló el líder.

El exjefe de Estado realizó estas declaraciones en el marco de un evento organizado por la Federación de las Industrias del Estado de Sao Paulo.

Lula hacía referencia para el auxilio de emergencia de 600 reales (cerca de 117 dólares) que más de 20 millones de brasileños recibirán a partir de este 9 de agosto.

La medida fue apoyada incluso por el PT y otros grupos de la oposición al presidente Bolsonaro, pero al mismo tiempo, fue catalogada de electoralista porque dura solo hasta diciembre y varios sostienen que su objetivo principal es recuperar la popularidad del actual mandatario.

Según varias encuestas, para las elecciones programadas para el venidero 2 de octubre, Lula parte como favorito, pero Bolsonaro ha ido mostrando una tendencia al alta, la cual es provocada por estas «ayudas» realizadas a parte de la población más vulnerable.

