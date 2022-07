Lula apuntó contra Bolsonaro tras el asesinato del dirigente del PT

Entornointeligente.com /

Informate más Conmoción en Brasil: un policía, fanático de Bolsonaro, mató a tiros a un dirigente del PT La Policía Civil del estado de Paraná investiga si se trató, como se sospecha, de un caso de intolerancia política, dijo la comisaria Iane Cardoso en una rueda de prensa.

Marcelo Arruda, militante del PT y agente municipal, celebraba sus 50 años con una fiesta temática del partido, cuando Jorge Guaranho, un policía penitenciario federal, irrumpió en el festejo.

El asesinato de Arruda por parte del bolsonarista provocó la reacción del exmandatario, Luiz Inacio Lula Da Silva, quien apuntó directamente contra el presidente, Jair Bolsonaro, por desplegar «un discurso de odio estimulado por un presidente irresponsable».

«Nuestro compañero Marcelo Arruda celebró sus 50 años con familiares y amigos, en paz, en Foz do Iguaçu. Afiliado al Partido de los Trabajadores, su fiesta tenía como tema el PT y la esperanza en el futuro; con la alegría de un padre que acaba de tener otra hija», expresó Lula en redes sociales.

Y continuó: «Una persona, por intolerancia, lo amenazó y luego le disparó, quien se defendió y evitó una tragedia mayor. Dos familias perdieron a sus padres. Los niños quedaron huérfanos, incluidos los del agresor. Mis sentimientos y solidaridad a la familia, amigos y compañeros de Marcelo Arruda».

Más allá de condenar el hecho, también tuvo palabras para la familia del asesino. «También pido comprensión y solidaridad con los familiares de José da Rocha Guaranho, quienes perdieron a un padre y un esposo por un discurso de odio estimulado por un presidente irresponsable «, dijo, en alusión a los mensajes de violencia emanados por Bolsonaro.

Violencia política Imágenes de video muestran la secuencia de hechos que acabaron con la muerte de Arruda y con Guaranho ingresado en un hospital en estado «estable», bajo custodia de la Policía Militar, detalló Cardoso.

Guaranho llegó alrededor de las 23:40 del sábado a la fiesta donde, aparentemente, se escuchaban canciones que aludían a Bolsonaro, detalló Cardoso.

— Lula (@LulaOficial) July 10, 2022 Según testimonios, añadió, el policía gritó frases de apoyo al presidente ultraderechista, y tras amenazas con el arma en la mano, dejó la fiesta diciendo que volvería.

«Cuando el policía regresó al local ocurrió la tragedia», dijo Cardoso.

Arruda «intentó defenderse» con el arma reglamentaria que tenía en su auto, según el PT, que consideró un «acto heroico» la reacción del militante para detener a Guaranho.

«Rechazamos cualquier tipo de apoyo a quienes practican la violencia contra los opositores», tuiteó Bolsonaro al caer la tarde.

«A este tipo de personas les pido, por coherencia, que cambien de bando y apoyen a la izquierda, que tiene un historial innegable de episodios violentos», añadió.

Más temprano, Lula también apuntó a su rival político, en una nota de pesar en la que se solidarizó con los familiares del militante y con los de Guaranho, «que perdieron a un padre y un marido por un discurso de odio estimulado por un presidente irresponsable», señaló.

Pamela Silva, esposa de Arruda, dijo a la cadena Globo que es una «extrema estupidez» perder a su marido por un «extremismo ridículo».

El PT advirtió sobre el «crecimiento de la violencia política en el país», polarizado entre derecha e izquierda de cara a la elección presidencial en octubre, que se definirá entre Bolsonaro y Lula.

«Cualquier persona enloquecida por este proyecto de muerte y destrucción se convierte en agresor o asesino», deploró el PT.

