Luiza Possi celebra segunda gravidez: 'Neném crescendo dentro de mim'

Entornointeligente.com / Luiza Possi utilizou seu perfil do Instagram para celebrar sua segunda gestação, nesta quinta-feira. Usando um vestido preto justo e cheio de pregas, a cantora posa com as mãos em cima da barriga já saliente.

“tem um neném crescendo dentro de mim”, comemorou na legenda.

Nos comentários, a cantora recebeu muitos elogios dos seus segudores: “Maravilhosa”, “Linda!”, “Tão linda grávida”, “Coisa mais linda…me emociona”.

O bebê será o segundo filho de Luiza com o diretor Cris Gomes, com quem se casou em 2018. Juntos, o casal já tem Lucca, de 1 ano.

