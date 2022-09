Luisana canta a su herencia caribeña en nuevo disco

Entornointeligente.com /

«Canciones tras la huella del Caribe» lleva por título este trabajo que cuenta con el sello de Audiófilo Productora y donde la cantante aborda géneros como la parranda, el bolero y el merengue venezolano

Fue en 2011 cuando sorprendió a todos con su voz y calidad interpretativa. Luisana. Como la espiga, se llamó el primer disco de esta artista venezolana que hoy vuelve a tocar los corazones con su nueva producción, Canciones tras la huella del Caribe, que está disponible en las plataformas digitales desde el 14 de septiembre de 2022.

Ya en 2018, Luisana presentó un adelanto de los temas del disco en un espectáculo en vivo y en 2021 lanzó el sencillo Boquita de agave dulce, que está incluido en el nuevo disco.

Un total de trece pistas componen este nuevo material de Luisana, quien se sumerge en los temas de su niñez como Vieja Maiquetía, un hermoso vals de Fernando Troconis; explora las sonoridades de la música latinoamericana con Gea/Color morena la piel del mexicano David Haro; y expone la música venezolana de autores como Henry Martínez, Leonel Ruiz, Florencio Pantoja, Mario Díaz, Indira Carpio, Pedro Marín, Javier Marín, José Delgado y la propia Luisana Pérez.

«Canciones tras la huella del Caribe es un proyecto que muestra a través de ‘algunos’ de los géneros más representativos del Caribe venezolano, anécdotas de la vida y la cotidianidad de la gente de nuestra costa y de nuestra tierra», comenta Luisana, quien espera seguir trabajando en la proyección de la música venezolana dentro y fuera del país.

«Esta es una producción que se tardó un tiempo en madurar… Escoger el repertorio, conceptualizar, que no quedaran canciones por fuera o que no fueran canciones de más. Atravesar una pandemia… En lo personal ha sido como nacer otra vez. En lo artístico, siento que me atreví a hacer cosas que nunca pensé», agrega la artista.

Luisana viene labrando un camino como cantante solista y se ha convertido en una de las principales referencias de la escena venezolana en la actualidad. Fue nominada en tres categorías en 2019 en los Premios Pepsi como mejor artista, tema y video del género tradicional, y cantó en el segmento folklórico de la ceremonia de aquel año en el Aula Magna de la UCV.

Fue formada inicialmente en el seno de las Voces Risueñas de Carayaca, ya que su abuelo, Luis Pérez Padilla, fue uno de los fundadores de la agrupación patrimonial. Con esta ha cantado desde que tiene uso de razón pero además ha asumido la música como forma de vida: es fagotista de la Orquesta Sinfónica Municipal de Caracas y profesora en el Colegio Emil Friedmann.

En diciembre pasado se lanzó en las plataformas digitales el disco En Belén naciste tú, un registro en vivo junto a la agrupación Caracas Sincrónica. Antes fue invitada al disco 20 aniversario de Los sinvergüenzas (2020) donde grabó Quedas tú de Leonel Ruiz. En Youtube hay una versión del tema Cariaquito morao en vivo, incluido en el nuevo disco.

En el marco del lanzamiento de Canciones tras la huella del Caribe, Luisana presenta el video clip del sencillo Boquita de agave dulce, producido por Héctor Puche.

Escuchar disco en YouTube

—

FICHA TÉCNICA

Luisana Pérez | Voz, Armónica y Fagot

William Sigismondi Jr. | Piano

Edwin Arellano | Guitarra eléctrica y Guitarra acústica

Henry Paul Díaz | Guitarra electroacústica

Julio Sánchez | Guitarra acústica

Miguel Da Vincenzo | Batería

Santiago Cardona | Batería

Rolando Canónico | Percusión afrovenezolana

Vladimir Quintero | Bongó, tumbadora, timbal y güiro

Javier Marín | Bajo, Bajo Fretless, Guitarra de siete cuerdas, Cuatro y Batería de cuatros larenses

Pedro Marín | Bandola y Mandolina

Manuel Barrios | Saxo tenor

Edwin Ruiz | Saxo tenor y saxo soprano

Manuel Delpiani | Trompeta

Fabiola José, Lorel Rodríguez, Ángel Ricardo Gómez, César Gómez | Coros

GRABADO EN AUDIOFILO C.A

Grabaciones adicionales

Merequetengue Estudios

Estudio Voces Risueñas de Carayaca

Tomás Cardona Audio

Sonarte

Ingeniería de grabación:

Rafael Padilla, Javier Marín, Pedro Marín

Edición: Javier Marín/ Rafael Padilla

Mezcla: Rafael Padilla

Masterización: Eduardo Martínez (dbmix)

Fotografía: Félix Gerardi

Estilismo: Yaritza Tineo

Prensa: Ángel Ricardo Gómez

Producción musical: Javier Marín

Producción general: AUDIOFILO PRODUCTORA

Caracas, Venezuela. 2022

LUISANA | CANCIONES TRAS LA HUELLA DEL CARIBE

• Cariaquito Morao

Letra y música: Florencio Pantoja, Mario Díaz

Letras adicionales: Javier Marín / Luisana Pérez

Arreglo: Javier Marín

• Gea/ Color Morena La Piel

Letra y música: David Haro (México)

Arreglo: Javier Marín

• Hazte de esta Canción

Letra y Música: José Delgado

Arreglo: Edwin Arellano

• Vieja Maiquetía

Letra y Música: Fernando Troconis

Arreglo: Javier Marín

• Agua Dulce

Letra: Indira Carpio

Música: Jota margariteña menor

(recopilación Gualberto Ibarreto)

Arreglo: Javier Marín

• Tiempo de Amar

Letra y música: Pedro Marín

Arreglo y programación MIDI: Pedro Marín

• El Mar

Letra y música: Leonel Ruiz

Arreglo: Pedro Marín

• Del Campo Al Hombre

Letra y música: Henry Martínez

Arreglo: Javier Marín

• Bolero Amargo

Letra y música: Javier Marín

Arreglo: Edwin Arellano

• Boquita de Agave Dulce

Letra: Neibys Bracho

Letras adicionales: Javier Marín / Luisana Pérez

Música: Javier Marín

Arreglo: Javier Marín

• Canto de sirenas

Tradicional del Estado Aragua

Letra: Luisana Pérez y José Granado

