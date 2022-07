Luis Vicente León: Monagas se potenciará ante flexibilización de las sanciones petroleras

Entornointeligente.com /

Maturín.- El presidente de Datanálisis, Luis Vicente León, presentó su conferencia «La nueva realidad económica venezolana: Retos y oportunidades» en el salón río Aragua del club San Miguel de Maturín, este viernes en la noche, evento que contó con el respaldo del Grupo Comunicacional La Verdad de Monagas.

Inició comparando la realidad del año 2018 a la actualidad que es diametralmente distinta. «Hay un país diferente y es preciso entender que sí hay cambios y que no es cierto que el país se arregló, pero eso no significa que al día de hoy tengamos un montón de cambios que debemos entender para poder hacer negocios o para desarrollar nuestras actividades de inversión».

Explicó que hay que abrir un poco nuestras mentes y entender qué cosas son distintas. «Por ejemplo, en el año 2018 nosotros hacíamos colas gigantes alrededor de un supermercado y entrabas y no había café ni azúcar y tenías que intentar abastecerte buscando a los bachaqueros, a la caza de rubros esenciales como la harina, la leche, el café, el aceite y hasta el papel higiénico».

En ese momento, se comenzaba a vivir de una manera muy extraña. «De repente, ibas por la calle y veías a una muchacha muy bella, elegante, preciosa de pies a cabeza como las hay en Caracas y si ella llevaba una bolsa de alimentos… la gente lo que le veía era qué llevaba en la bolsa. Así era todo. Cambió el país».

«Ese era nuestro país apenas ayer. Si necesitabas antibióticos o antialérgicos, tenías que pedir estas medicinas desde Colombia ante la necesidad inminente. Esa fue la mayor crisis reciente que ha vivido Venezuela».

Pero hay otra realidad, lo que no ha cambiado es la parte de infraestructura. Persisten los problemas con los servicios públicos, llámese electricidad, agua así como el combustible.

Mayor interés en la economía que en la política En paralelo, hizo una radiografía de las perspectivas políticas desde el oficialismo y la oposición, donde expresó que el interés del colectivo en política ha bajado un 14 % cuando en 2018 estaba en primer lugar con un 61 %, mientras que el ámbito económico hoy tiene la prioridad, de manera que todos deben remar a trabajar no para sobrevivir, sino para vivir.

Explicó que la situación de la guerra de Ucrania, ha producido que esos países que requieren energía, miren hacia Occidente, donde Venezuela está de primera en la lista de acuerdo a estudios recientes para concretar esos negocios.

Es muy probable que el mundo presione la flexibilización de las sanciones en materia petrolera porque geopolíticamente es una estupidez de marca mayor que Estados Unidos permita que la mina de petróleo más grande del mundo se desoccidentalice y sea controlada por Rusia, China y Turquía.

«¿Cómo vislumbramos el futuro? Lo primero es que no podemos apostar a un cambio político en el corto plazo porque todavía falta tiempo, sin embargo, ello no significa que en este país ahora no existan oportunidades».

Resaltó que Venezuela en números empieza a recuperar terreno en el ingreso petrolero. La crisis del 2018 al 2020 permitió que ingresaran remesas y repatriaciones por el orden de 5 mil millones de dólares que no existían y que siguen entrando al país.

Además, dejó un ingreso por oro, que tampoco había y que está en alrededor de 3 mil 500 millones de dólares. «También hay un ingreso negro que se estima en 7 mil 500 millones de dólares. Eso es horrible, pero está allí, dando vueltas en el mercado».

Todo esto implica que hay un país donde existen mercados desatendidos. Hay una mejora perceptual en la actividad venezolana y posibilidades de cambio en el mediano plazo que pueden representar una oportunidad para algunos actores, hay activos inmuebles a bajo precio. Por ejemplo, comprar un apartamento hoy, es más barato que construirlo.

La pregunta básica de la economía es ¿cuánto tiempo puede durar? Si no puedes reconstruir ese apartamento con el precio, cuánto tiempo hay antes de que suba el precio para ajustarse a sus costos de producción. Eso es cuestión de tiempo.

Hay que mirar a Venezuela, de acuerdo al Latin American Consensus Group. Se trata de consultas a los 25 proyectistas más importantes del mundo en América Latina. «En la tasa de crecimiento del PIB de primero aparece Venezuela, PIB per cápita está Venezuela, en el consumo esperado por país, también está Venezuela, al igual que en el índice real de atractivo económico, es decir, los países de la región más calientes donde usted debería estar pensando invertir está Venezuela. Ojo, este es un reporte que no es mío».

Entonces, ¿qué está pasando? La metamorfosis. Se trata de los cambios que generan oportunidades. Hay que recordar que esos cambios no son homogéneos, hay zonas que hoy en el país están aprovechando mejor esta etapa como Caracas, Valencia, Acarigua, San Cristóbal, Margarita, Lechería que al día de hoy son las zonas de aprovechamiento mayor en la actividad económica de Venezuela.

Al flexibilizar las sanciones petroleras las perspectivas se abrirán para Monagas Expresó que Monagas como parte del Oriente y el estado Zulia, de acuerdo a los números que maneja Datanálisis, tiene perspectivas muy positivas para potenciar su economía de concretarse la flexibilización de las sanciones petroleras, toda vez que son los dos polos de desarrollo donde es preciso invertir.

Al producirse esa flexibilización, vendrán los inversionistas extranjeros que ya tienen el ojo puesto en estos polos para potenciar la industria nacional con todo lo que se genera a su alrededor en los negocios del petróleo y gas.

«Mérida está coleada allí porque si se resuelve el problema petrolero, se solventa el del combustible y a su vez, se potenciaría el turismo en la región andina».

Al finalizar, manifestó que se presenta una independización de lo económico y lo político, no están bailando pegados y que la economía generó un gobierno que quiere la búsqueda de cierta apertura y empresarios que comienzan a reflejarse en actividades que comienzan a ser atractivas con una mayor capacidad de planificación.

En Venezuela habrá actividad. Si no flexibilizan las sanciones, ese movimiento estará vinculado a los turcos, rusos e iraníes y si lo hacen, estará regresando todo a su hemisferio natural y al perfil de negocios que el país ha estado más acostumbrado en el tiempo.

Invitó a la colectividad a no quedarse anclada en el pasado. «No analicen a Venezuela pensando en el 2018. Yo no estoy diciendo que estos cambios hagan el mejor país, lo que estoy diciendo es que estos cambios hacen un país mejor y que ustedes los pueden aprovechar ahora».

