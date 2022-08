Luis Torrens dejó en el terreno a los Yankees

Entornointeligente.com /

CARACAS.- El venezolano Luis Torrens fue el héroe de la noche del martes para los Marineros de Seattle, quienes después de disputar una larga batalla contra los Yankees de New York, se quedaron con la victoria gracias al hit de oro que conectó el careta en el inning 13 para dejar a los «Bombarderos» en el terreno 0-1.

An incredible night at the ballpark. #SeaUsRise pic.twitter.com/HwznHG8RuK

— Seattle Mariners (@Mariners) August 10, 2022 El dominicano Luis Castillo inició el cotejo por los de casa, quedándose sin decisión, luego de completar ocho entradas en blanco con siete ponches y solo permitiendo tres indiscutibles; en la acera de enfrente, Gerrit Cole tuvo una actuación similar, ya que lanzó siete episodios impolutos en los que retiró a ocho rivales y solo soportó cuatro imparables.

La decimotercera entrada inició con el criollo Eugenio Suárez en la segunda almohadilla, quien posteriormente pasó a la antesala gracias al sencillo de Cal Raleigh. Momentos después, Torrens ingresó al compromiso para sustituir a Matt Brash ante los lanzamientos de Jonathan Loaisiga, el lanzador derrotado de la jornada debido a que fue bateado con una conexión hacia los terrenos de la derecha que le entregó el triunfo a los de Seattle.

PADRES 7-4 GIGANTES

Manny Machado conectó un jonrón de tres carreras en la novena entrada para que los Padres de San Diego dejaran en el terreno a los Gigantes de San Francisco, frenando de esta manera una cadena de cinco derrotas consecutivas.

Los Padres lograron venir de atrás luego de que el cerrador Josh Hader dejara escapar la oportunidad de salvamento al permitir tres carreras en apenas dos tercios de entrada. Asimismo, Juan Soto pegó su primer jonrón con la franquicia californiana y anotó tres carreras en el encuentro.

LaMonte Wade Jr. pegó un jonrón y el venezolano Wilmer Flores anotó una carrera por los Gigantes.

CACHORROS 5-6 NACIONALES

El receptor venezolano Keibert Ruiz disparó dos cuadrangulares y remolcó cuatro carreras para romper el empate en la octava entrada y que los Nacionales de Washington superaran a los Cachorros de Chicago. Paolo Espino lanzó cinco entradas de una carrera y ponchó a seis bateadores para salir sin decisión del partido por los triunfadores.

Por los Cachorros, el venezolano Willson Contreras terminó con anotada y empujada ; su compatriota Rafael Ortega con una producida y el dominicano Franmil Reyes con una vuelta impulsada.

METS 6-2 ROJOS

El diestro venezolano Carlos Carrasco (13-4) tiró 6.2 entradas de dos carreras y retiró a nueve rivales por la vía del ponche para que los Mets de Nueva York se impusieran a los Rojos de Cincinnati.

Francisco Lindor se voló la cerca para y produjo dos carreras para apoyar la labor de Carrasco, mientras que por los Rojos, el colombiano Donavan Solano anotó una carrera.

ASTROS 7-5 RANGERS

El cubano Aledmys Diaz pegó un grand slam, el venezolano José Altuve remolcó la carrera del empate y el también cubano Yuli Gurriel empujó la de la ventaja para que los Astros de Houston vinieran de atrás y vencieran a los Rangers de Texas.

José Urquidy (11-4) logró sobreponerse a los tres jonrones y cinco carreras que recibió en cinco entradas de cuatro ponches, para lograr la victoria por los texanos. Con este resultado Urquidy coloca su marca en 5-0 en siete presentaciones contra los Rangers en su carrera.

Sin embargo, para los intereses nacional, Martín Pérez (9-3) fue perdedor del día con siete carreras en cinco entradas. Adolis García, Marcus Semien y Corey Seager mandaron la pelota más allá de los límites del terreno por los derrotados.

ORIOLES 6-5 AZULEJOS

El venezolano Rougned Odor conectó un jonrón de dos carreras en la octava entrada y los Orioles de Baltimore superaron dos cuadrangulares de Bob Bichette para doblegar a los Azulejos de Toronto.

Igualmente, su compatriota Anthony Santander anotó una carrera por los Orioles, que han ganado siete de sus pasados ocho encuentros , mientras el dominicano Felix Bautista (6) lanzó una entrada en blanco para acreditarse el salvamento.

Bichette produjo cuatro carreras con sus dos vuelacercas; Alejandro Kirk terminó con una anotada y una empujada; mientras Vladimir Guerrero Jr. concluyó con una anotada.

ROCKIES 16-5 CARDENALES

C.J. Cron mandó la pelota fuera del parque y produjo cinco carreras para ser la piedra angular en el ataque de los Rockies de Colorado, quienes este martes apabullaron a los Cardenales de San Luis.

Randal Grichuk y Ryan McMahon también se volaron la barda por los ganadores, que a su vez contaron con dos vueltas anotadas del cubano José Iglesias y del dominicano Elehuris Montero; así como con dos remolcadas del venezolano Elías Diaz.

Paul DeJong mandó la pelota fuera del parque por los Cardenales.

MEDIAS ROJAS 7-9 BRAVOS

Austin Riley conectó un sencillo productor de dos carreras en la décima entrada y concluyó el encuentro con un jonrón, un triple y cinco empujadas, llevando a los Bravos de Atlanta a la victoria en su visita a los Medias Rojas de Boston.

Los venezolanos, Ronald Acuña anotó tres veces; Orlando Arcia tuvo una anotada y una empujada y William Contreras concluyó con una producida por los Bravos.

Por los Medias Rojas el puertorriqueño Christian Arroyo, Jarren Duran y Tommy Pham pegaron un cuadrangular cada uno.

ATLÉTICOS 1-5 ANGELINOS

El japonés Shohei Ohtani (10-7) lanzó seis entradas sin anotaciones, ponchó a cinco bateadores desde el montículo, fletó un tablazo de vuelta completa en su faceta de bateador y anotó dos veces para apoyar su causa en la victoria de los Angelinos de Los Ángeles frente a los Atléticos de Oakland.

Taylor Ward depositó la pelota detrás de la pared y sumó tres anotaciones al marcador de los Angelinos.

Chad Pinder pegó un jonrón para llevar al plato la única carrera de los Marineros en el partido.

DODGERS 10-3 MELLIZOS

El zurdo mexicano Julio Urías (12-6) realizó una labor de calidad este martes, al lanzar siete episodios de una carrera y ocho ponches para liderar el triunfo de los Dodgers de los Ángeles en su duelo con los Mellizos de Minnesota.

Trea Turner remolcó tres carreras, Max Muncy pegó jonrón y sumó dos empujadas para aportar en la ofensiva al éxito de los Dodgers.

Byron Buxton con jonrón y dos remolcadas, fue el mejor bateador de los Marineros en el juego.

OTROS RESULTADOS:

REALES 4-2 MEDIAS BLANCAS

REALES 2-3 MEDIAS BLANCAS

PHILLIES 4-1 MARLINS

DETROIT 2-5 GUARDIANES

CERVECEROS 5-3 RAYS

DIAMONDBACKS 6-4 PIRATAS

EFE

