Luis Suárez vuelve a jugar en Nacional de Uruguay tras 17 años de su debut [video]

El Pistolero, de 35 años, saltó al césped del estadio Gran Parque Central en Montevideo, casa del Bolso, en medio de una monumental ovación de al menos 30.000 espectadores para sustituir a Franco Fagúndez cuando Nacional perdía 1-0 con Goianiense. Lee también: Prensa internacional reacciona a la designación de Juan Reynoso como DT de Perú Suárez no jugaba oficialmente desde mediados de mayo -ingresó a los 86 minutos ante la Real Sociedad en San Sebastián- tras finalizar su contrato de dos temporadas con el Atlético de Madrid y apenas el lunes tuvo un entrenamiento con el plantel tricolor que dirige el uruguayo Pablo Repetto. Máximo goleador histórico de la selección de Uruguay con 68 anotaciones, Suárez firmó el domingo un contrato hasta finales de año con la intención de tener continuidad de cara al Mundial de Catar-2022 (21 de noviembre-18 diciembre), el cuarto que disputará desde Sudáfrica-2010. El club uruguayo le garantiza la titularidad en al menos 16 encuentros, entre Copa Sudamericana y los campeonatos locales, durante los 100 días previos al Mundial, en un contrato corto que difícilmente otro equipo hubiera aceptado. Lee también: Juan Reynoso es el nuevo técnico de la selección peruana El partido de vuelta ante Goianiense se disputará el próximo martes en Goiania. El ganador de la serie avanzará a las semifinales y enfrentará en esa instancia al vencedor de la llave brasileña entre Sao Paulo y Ceará. Más en Andina: Prensa internacional reacciona a la designación de Juan Reynoso como DT de Perú https://t.co/iFftiaLtRK pic.twitter.com/PFLrgckjVM

