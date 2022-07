Luis Suárez será nuevo jugador de Nacional: «Era inevitable aceptar esta oportunidad de volver»

Entornointeligente.com /

Contenido Exclusivo

La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites.

Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Luis Suárez será nuevo jugador de Nacional , confirmó el propio jugador en sus redes sociales. El delantero se comunicó en esta jornada con el presidente José Fuentes y respondió afirmativamente.

«Primero que nada quería agradecerles el cariño que hemos recibido tanto yo como mi familia en estos últimos días, que ha sido impresionante, todos los mensajes que nos han llegado. Eso hizo que nos tocara el corazón en esta situación que teníamos que decidir y bueno, era inevitable aceptar esta oportunidad de tener la posibilidad de volver a jugar en Nacional y tenemos un pre acuerdo con el club», dijo.

«En las próximas horas se ultimarán detalles y esperemos que se llegue al acuerdo que todos deseamos y que todos podamos disfrutar de esta nueva etapa y vernos en los próximos días», agregó.

⏰ pic.twitter.com/nIxTocBSkh

— Luis Suarez (@LuisSuarez9) July 26, 2022 El Pistolero llegará con un contrato de tres meses para jugar los cuartos de final de Copa Sudamericana ante Goianiense, el Torneo Clausura y la Copa AUF Uruguay, que le servirán como preaparación para el Mundial de Qatar 2022 con la selección uruguaya.

El delantero de 35 años se encontraba libre desde principios de mes tras haber finalizado su vínculo con el Atlético de Madrid. Tras descartar ofertas del Viejo Continente, Argentina, Brasil y México, retornará al club que lo vio nacer tras 16 años jugando en el exterior.

La operación se comenzó a gestar el pasado 7 de julio luego de que Suárez descartó la posibilidad de ir a River argentino y manifestó a Ovación su molestia con los dirigentes de Nacional que no lo habían contactado para abrirle las puertas de la institución.

«Hace un mes y medio declaré que no me iba a ir de Euorpa, pero River insistió y tanto insistió que me lo llegué a plantear y hubo una posibilidad. Por más que uno diga algo, llegado el momento te lo planteás. Te ilusiona que te quieran tanto. El jugador necesita cariño. River me lo estaba dando y Nacional podría haber intentado eso», dijo.

A partir de ahí, Fuentes se hizo públicamente cargo de la omisión y se comunicó con él para aclararle que Nacional estaba dispuesto a recibirlo y darle todo para que llegue de la mejor manera a Qatar. Luego vino la campaña de los hinchas pidiendo su vuelta, inédita para nuestro país en épocas de redes sociales, y por último el viaje del pasado miércoles de Fuentes a España ofreciéndole cara a cara la chance de volver.

Lucho no juega desde el 22 de mayo en el triunfo de Atlético de Madrid por 2-1 ante Real Sociedad. En el medio se realizó también un tratamiento de prevención en su rodilla. Viene entrenando por su cuenta en España y está en condiciones para sumarse al grupo y trabajar a la par de sus compañeros.

La meta de Suárez es llegar en las mejores condiciones al Mundial de Qatar y al margen de los objetivos colectivos, el delantero tiene por delante dos distinciones individuales para poder agrandar aún más su currículum en la historia de la selección. En primer lugar el salteño (junto con Fernando Muslera, Diego Godín, Martín Cáceres y Edinson Cavani) irá por su cuarto Mundial. El único Celeste que ostenta esa distinción es Pedro Virgilio Rocha. Segundo, el Pistolero acumula siete gritos entre Sudáfrica 2010, Brasil 2014 y Rusia 2018 y hoy solo lo separa un tanto de Óscar Miguez, que festejó en ocho oportunidades entre Brasil 1950 y Suiza 1954. Podrá hacer historia en Qatar.

En su paso por Nacional, entre 2005 y 2006, Luis Suárez jugó 35 partidos oficiales con 21 triunfos, 10 empates y cuatro derrotas. Marcó 12 goles, uno de ellos en el clásico ante Peñarol. En el tricolor fue campeón uruguayo en la temporada 2005 y también en la 2005/2006 donde fue principal protagonista en la definición del título contra Rocha. La primera final se jugó en el estadio Mario Sobrero de Rocha, con un contundente 4-1 a favor de Nacional y gol del Pistolero. La revancha, que se jugó en el Parque Central, también fue para Nacional con triunfo 2-0 y un gol de Lucho. Su debut oficial en el Bolso fue el 3 de mayo de 2005 frente a Junior de Barranquilla en Colombia por la Copa Libertadores. Su primer gol con Nacional llegó el 10 de setiembre de 2005 ante Paysandú en el Campeonato Uruguayo. El partido terminó 5 a 0. El salteño ingresó con la camiseta 13 en lugar del Buitre Álvez a falta de nueve minutos para el cierre y debutó en la red.

LINK ORIGINAL: El País

Entornointeligente.com