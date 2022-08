Luis Suárez se entrena por primera vez con la plantilla de Nacional

Entornointeligente.com /

Suárez fue presentado como nuevo futbolista del Nacional en una fiesta llevada a cabo en el campo del Tricolor

El delantero Luis Suárez se entrenó este lunes por primera vez con sus nuevos compañeros de Nacional, un día antes de que el equipo dirigido por Pablo Repetto se enfrente al Atlético Goianiense por la ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana. La práctica, llevada a cabo en el complejo deportivo Los Céspedes, ubicado a las afueras de Montevideo, comenzó a las 15.30 hora local (18.30 GMT) con un extenso calentamiento y diversos ejercicios encabezados por el preparador físico. Más tarde, los futbolistas jugaron un partido informal, algo que suelen hacer en los días previos a los partidos. De esta forma, los jugadores del Nacional cerraron su preparación para el duelo ante los brasileños, que se disputará este martes a las 19.15 hora local (22.15 GMT) en el estadio Gran Parque Central. A falta de un día para este partido la pregunta que todos se hacen es solo una: ¿Debuta Luis Suárez? Esperando que así sea, los fanáticos del Tricolor ya agotaron todas las localidades que se pusieron en venta. No obstante, Repetto aún no anunció el once inicial que podría estar conformado por Sergio Rochet; Leandro Lozano, Leonardo Coelho, Nicolás Marichal, Camilo Cándido; Alfonso Trezza, Yonathan Rodríguez, Felipe Carballo, Diego Zabala; Franco Fagúndez y Emmanuel Gigliotti. Este domingo, Suárez fue presentado como nuevo futbolista del Nacional en una fiesta llevada a cabo en el campo del Tricolor que se extendió por cerca de tres horas. «Estoy acá por ustedes. En ningún otro lado iba a ser tan feliz. Vine acá porque quiero ganar», dijo el atacante durante un breve discurso. De acuerdo con esto, el número 9 aclaró su intención de luchar por los dos títulos que intentará conseguir el equipo uruguayo en lo que resta de la temporada: el campeonato local y la Copa Sudamericana.

LINK ORIGINAL: ElSiglo

Entornointeligente.com