Luis Suárez liquidó al Real Madrid

Entornointeligente.com /

Facebook Twitter Google+ Pinterest LinkedIn WhatsApp

ÚN / Líder en Deportes.- Con tres goles en la segunda parte, el Barcelona fulminó este miércoles 3-0 al Real Madrid en el estadio Santiago Bernabéu para acceder a la final de la Copa del Rey por sexta vez consecutiva.

Luis Suárez rubricó dos de los tantos con los que el conjunto azulgrana selló un 4-1 a favor en el marcador global tras el empate 1-1 en el Camp Nou hace tres semanas. La otra anotación del Barcelona fue con un autogol del zaguero merengue Raphael Varane.

El Madrid, con una pletórica actuación de su juvenil atacante brasileño Vinicius Junior, generó numerosas ocasiones que desperdició por falta de acierto e intervenciones monumentales del arquero azulgrana Marc-André ter Stegen.

Implacable en las suyas, el uruguayo Suárez no perdonó, incluyendo una definición a lo Panenka al cobrar un penal para batir al portero costarricense Keylor Navas para poner cifras definitivas a los 73 minutos.

Los catalanes irán por un quinto título seguido del torneo de copa, algo sin precedentes en la final que se jugará el 25 de mayo en Sevilla. El Madrid no alcanza la final del certamen desde que ganó el título por última vez en 2014 ante el Barcelona.

El otro finalista se decidirá el jueves, cuando el Valencia reciba al Real Betis tras igualar 2-2 en la ida en Sevilla.

Fue el segundo de tres partidos entre los dos clásicos rivales del fútbol español en menos de un mes, y el primero de dos consecutivos en el Bernabéu. Se toparán otra vez el sábado por la Liga, con el Barcelona al frente con una ventaja de nueve puntos sobre el Madrid.

Source link

¿Deseas opinar sobre este artículo? Facebook Twitter Google+ Pinterest LinkedIn WhatsApp Share this: Haz clic para compartir en Twitter (Se abre en una ventana nueva) Haz clic para compartir en Facebook (Se abre en una ventana nueva) Haz clic para compartir en Google+ (Se abre en una ventana nueva) Relacionado ← Previous La OEA cree que transición en Venezuela no será “inmediata” Barcelona no perdonó al Real Madrid y se metió en otra final de Copa Next → You May Also Like Venezuela: ¿por dónde empezar la restauración? febrero 15, 2019 admin Comentarios desactivados en Venezuela: ¿por dónde empezar la restauración? Abren centro para atender niños especiales febrero 24, 2019 admin Comentarios desactivados en Abren centro para atender niños especiales Space-Il rumbo a la Luna gracias a SpaceX febrero 22, 2019 admin Comentarios desactivados en Space-Il rumbo a la Luna gracias a SpaceX El Tiempo Caracas 22 ° nubes rotas humidity: 73% wind: 1m/s E H 21 • L 20 32 ° Fri 29 ° Sat 30 ° Sun 29 ° Mon Weather from OpenWeatherMap Suscribirse a Blog por correo electrónico Ingrese su dirección de correo electrónico para suscribirse a este blog y recibir notificaciones de nuevos mensajes por correo electrónico.

Correo electrónico

CULTURA CULTURA Rami Malek, muy cerca de ser el villano de la nueva película de James Bond febrero 28, 2019 admin Comentarios desactivados en Rami Malek, muy cerca de ser el villano de la nueva película de James Bond CULTURA Con ‘Adiós muchachos’, despiden a Tristán Solarte febrero 27, 2019 admin Comentarios desactivados en Con ‘Adiós muchachos’, despiden a Tristán Solarte CULTURA The Black Eyed Peas anuncian conciertos en España febrero 27, 2019 admin Comentarios desactivados en The Black Eyed Peas anuncian conciertos en España CULTURA Temas de Rihanna, Ariana Grande o Camila Cabello, censurados por “pornográficos” en Indonesia febrero 27, 2019 admin Comentarios desactivados en Temas de Rihanna, Ariana Grande o Camila Cabello, censurados por “pornográficos” en Indonesia

LINK ORIGINAL: Tu Noticia Express

Entornointeligente.com