Luis Suárez: Inician campaña en redes para que el «pistolero» regrese al Nacional

Entornointeligente.com /

#SuárezANacional, es el hashtag que se ha convertido en tendencia en este país sudamericano, según medios de prensa, como parte de una campaña para intentar que ‘el Pistolero’, ahora sin equipo tras dejar el Atlético Madrid, se sume al popular club charrúa y tenga rodaje a casi cuatro meses del Mundial. Ex jugadores, hasta diputados y senadores, se sumaron a la iniciativa que crece sin parar desde que el goleador histórico de la Celeste dijo que descartaba fichar para River Plate, luego de que el equipo argentino fuera eliminado de la Copa Libertadores, hace casi dos semanas. La iniciativa tomó más fuerza este domingo cuando el presidente del ‘bolso’, José Fuentes, afirmó que habla todos los días con el ‘Pistolero’ y que le ilusiona de que el delantero aún no se haya decidido por otro club. «Me entusiasma el hecho de que pasen los días y él no se decida», dijo el dirigente tricolor al programa Punto Penal del Canal 10 de Montevideo. Fuentes sostuvo que le escribe todos los días al ídolo uruguayo y que el jugador le sigue respondiendo «todos los días, de forma muy respetuosa y cordial». Resaltó que «en un período tan corto» que falta para el Mundial estar en Uruguay (inicia el 21 noviembre) «lo va a ayudar más en su preparación». «Y obviamente el trampolín es Nacional», añadió. Nacional, junto a Peñarol, es el equipo más popular de Uruguay y se acaba de clasificar a los cuartos de final de la Copa Sudamericana. Mientras define su futuro próximo, Suárez, de 35 años, se está recuperando de una lesión en su rodilla izquierda. Considerado uno de los mejores delanteros del mundo, el ‘Pistolero’ ha logrado 21 títulos en su carrera profesional, entre clubes y la selección, incluida la Copa América en 2011. ¡Una locura hermosa ??????! Más de 50 millones de cuentas en un total de 35 países y con un promedio de 1500 tuits por hora al ritmo de #SuarezANacional ¡No hay hinchada en el mundo capaz de tanto! ?? #LosHinchasGigantes de #ElClubGigante ?????? pic.twitter.com/m3ithaxoPs

— Nacional (@Nacional) July 18, 2022 Más de 50 millones de cuentas con el hashtag #SuarezANacional . Fenomenal campaña en redes del Bolso para repatriar al Pistolero. pic.twitter.com/kHJKjtPajk

— Pablo Giralt (@giraltpablo) July 18, 2022 (FIN) AFP/JSO Publicado: 18/7/2022

LINK ORIGINAL: Andina

Entornointeligente.com