Luis Suárez en el Parque Central.

Foto: Alessandro Maradei

Luis Suárez: «Estoy acá por ustedes y porque quiero estar acá» Publicado el 31 de julio de 2022 Escribe Fiorella Rodríguez en Fútbol El delantero se reencontró con los hinchas en el Gran Parque Central, firmó contrato con Nacional y prometió «devolverles dentro de la cancha» lo que hicieron por él y su familia. La larga caravana que acompañó al futbolista Luis Suárez desde el aeropuerto llegó pasado el mediodía al Gran Parque Central, donde miles de hinchas aguardaban el arribo del jugador. En la antesala se emitió el video que hizo Nacional TV, que contenía imágenes de los últimos años de la carrera del delantero y del apoyo de los hinchas tricolores, que fue fundamental durante la campaña para la vuelta del 9.

Hubo sorteos de butacas, shows musicales de la mano de Cumbia Club, se obsequiaron camisetas que volaron desde la cancha a las tribunas, y también hubo mucha euforia y emoción por la concreción del mayor deseo de los bolsilludos en los últimos tiempos.

A las 13.40, una hora después del comienzo de la caravana que salió del aeropuerto, Suárez llegó al estadio y saludó por primera vez a los compañeros con los que jugará por primera vez, que lo observaron con admiración, y también a sus hijos, que aprovecharon a conocer a la figura.

Por último, Suárez se fundió en un apretado abrazo con su compañero de selección Sergio Rochet, quien le cedió la capitanía al Pistolero alegando que «la tiene más que ganada».

Luego de la foto con el cuerpo técnico y sus compañeros, Suárez saludó a autoridades del club y a políticos hinchas del bolso, como el ministro de Trabajo y Seguridad Social, Pablo Mieres, y el senador comunista Óscar Andrade. Luego de los saludos, firmó el contrato: con José Fuentes y Alejandro Balbi al lado, presidente y vicepresidente de Nacional, respectivamente, selló su unión formal con el club.

Y así llegó el momento más esperado: 16 años después, Suárez ingresó por el túnel del Gran Parque Central a la cancha, donde lo esperaron otros referentes, como Sebastián Abreu, Álvaro Recoba, Ruben Sosa, Javier Morales, Jorge Seré y el plantel actual del club, que fue ovacionado por ser el reciente campeón del Torneo Intermedio.

Otro ovacionado fue José Fuentes, «el que hizo posible todo esto», sostuvo Pablo Fabregat, el presentador del evento.

Con sus hijos y su esposa y la voz quebrada de emoción, Suárez le agradeció al pueblo tricolor.

«Estoy acá por ustedes y porque quiero estar acá, dirán lo que dirán, pero estoy porque quiero, por el cariño que me dieron, porque sé que más feliz que acá no voy a poder estar. Lo que quiero a partir de ahora es devolverles adentro de la cancha lo que hicieron por mí y mi familia, junto con mis compañeros; sin ellos nada va a ser posible», sostuvo sin poder contener la emoción por ver de primera mano el amor de sus seguidores y los rostros de sus hijos, impactados con los cánticos dedicados especialmente a su padre.

Pero Luis no sólo agradeció, sino que prometió: «Vine acá porque quiero ganar, pelear por todos los torneos; estamos en un equipo grande y si hacemos las cosas bien podemos conseguir los títulos que nos quedan de acá en adelante: el Clausura, la Copa Uruguaya, el Uruguayo y la Sudamericana», agregó.

Lionel Messi también estuvo presente en el Gran Parque Central, a través de un video en el que le deseó lo mejor y le recordó que lo quiere mucho.

También llegaron los saludos de su esposa, «vos siempre me hacés ver que en esta vida el que no arriesga no gana», y los de sus hijos, que le dijeron que estaban muy contentos de que juegue en Nacional, «donde vas a seguir logrando cosas como desde chiquito», expresó su hija mayor.

Los jugadores tricolores Emmanuel Gigliotti y Sergio Rochet se acercaron a Luis durante la presentación. «Vengo a devolver lo que es de Luis, para mí y mis compañeros es una emoción muy grande tenerlo; le agradezco a la gente cómo se movió el hincha para que él, su familia y nosotros cumplieran un sueño. Bienvenido y esto es tuyo de nuevo», sostuvo Gigliotti, en referencia a la camiseta número 9.

El disfrute de los seguidores se manifestó de diversas formas. Las manifestaciones de alegría quedaron registradas a través de fotos y videos. Una pareja se fotografió sosteniendo la panza de ocho meses de embarazo, para que esa nueva vida tenga la prueba material de que estuvo en la vuelta de Suárez al club.

Por último, se agradeció a los hinchas, porque ellos fueron los que iniciaron la campaña viral a través de la que le llegó al jugador el cariño del pueblo tricolor, que hoy lo tiene en casa y podrá volver a gritar los goles del Lucho.

