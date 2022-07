Luis Suárez aún no confirmó el regreso a Nacional, pero su efecto se nota en las butacas

Entornointeligente.com /

Uruguay entero está en vilo por estas horas aguardando la respuesta oficial de Luis Suárez . Es casi un hecho su retorno a Nacional , el club que lo formó y lo lanzó al profesionalismo y por eso ningún hincha se quiere perderse la oportunidad de verlo in situ. Esto se ha visto reflejado en el aumento del padrón social de la institución y en el de venta de butacas para el Gran Parque Central .

Nacional informó este viernes a la tarde que se triplicó el promedio de socios afiliados por día a partir del 19 de julio, cuando comenzó toda la campaña de #SuárezANacional y que se pasó de colocar cuatro butacas de su estadio por día a 62.

«Desde el 11 de julio hasta el pasado 18 (fecha en que alcanzó su pico máximo la movida #SuarezANacional) se asociaron 137 personas (un promedio de casi 19 por día). Desde el 19 de julio hasta hoy las altas se multiplicaron y se asociaron 242 personas (un promedio de 60,5 por día)», informó Nacional en su sitio web .

En cuanto a las butacas del GPC, cuya venta para el segundo semestre se lanzó el 22 de junio, se expresa que entre ese día y el 18 de julio «se llevaban vendidos 101 abonos de butaquistas entre las tribunas José María Delgado y Atilio García. Casi 4 por día. Tan sólo desde el 19 de julio hasta esta tarde (viernes 22) los abonos vendidos fueron 250 multiplicando ese promedio a más de 62 butacas por día».

Luis Suárez todavía no oficializó su regreso. Todo apunta a que así será, pero aunque no llegue, ya Nacional se benefició de la posibilidad y no deja de ser una muestra del efecto que causaría el desembarco del máximo goleador histórico de la Selección de Uruguay en el fútbol uruguayo.

