Luis Nava niega haber recibido dinero de Odebrecht

El exsecretario de la Presidencia del segundo gobierno del Apra, Luis Nava , negó haber recibido más de 4 millones dólares provenientes de la Sección de Operaciones Estructuradas de Odebrecht , como informó el portal "IDL Reporteros".

A través de un comunicado, Nava Guibert aseguró que nunca ha recibido algún monto de las empresas vinculadas a Miguel Atala, el exvicepresidente de Petroperú quien es investigado por recibir dinero de Odebrecht, a través de una operación realizada por la Banca de Andorra.

“Nunca he recibido ni directa ni indirectamente dinero de empresas vinculadas a don Miguel Atala Hererra, menos aún que provenga de la Banca Privada de Andorra”, mencionó el exfuncionario al tiempo de precisar que tampoco conoce la existencia de las empresas mencionadas en el informe periodístico del portal.

“Desconozco la existencia de las empresas Ammarin Investment INC., Kleienfeld Services Limited y Comet & Courier INC, mencionadas en la nota infame, menos aún he tenido trato o relación de ninguna naturaleza con dichas empresas”, sostuvo.

“Procederé a denunciar a los autores de dicha nota periodística por calumniosa” Luego, Luis Nava calificó de temeraria la nota periodística, al mencionar que tampoco ha recibido dinero de funcionarios peruanos. Posteriormente, informó que denunciará “a los autores de la nota periodística por calumniosa”.

“Niego rotundamente la afirmación falsa y temeraria de dicho portal, nunca he recibido ningún dinero, ni directa ni indirectamente de la empresa Odebrecht o de alguno de los funcionarios en el Perú o en el extranjero, razón por la cual procederé a denunciar a los autores de dicha nota periodística por calumniosa”, remarcó.

En otra parte del comunicado, el también exministro de Producción mencionó que el expresidente de Odebrecht en Perú, Jorge Barata, declaró bajo juramento y en colaboración eficaz que nunca vio ninguna referencia sobre Nava.

Nava consideró que “IDL Reporteros” está creando un psicosocial poco antes del testimonio de Jorge Barata ante los fiscales peruanos en Brasil con el oscuro y deleznable propósito de crear un ambiente que pueda perjudicar a él y a otros investigados.

Como informó Correo, Jorge Barata declarará ante los fiscales peruanos del Equipo Especial del caso Lava Jato en Brasil, el próximo 25 de abril.

