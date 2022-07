Luis ‘Matador’ Hernández cree que Rogelio Funes Mori no debe estar con México en Qatar 2022

Entornointeligente.com /

El ex delantero Luis «Matador» Hernández , consideró que el atacante de Rayados, Rogelio Funes Mori , no debería estar con la selección mexicana en la Copa del Mundo Qatar 2022.

«Para mí no, para mí que no debe de estar, no me gusta como atacante de la Selección Mexicana , no me gusta simplemente», manifestó a ESPN.

Rogelio Funes Mori ha sido contemplado por el estratega Gerardo «Tata» Martino en el equipo mexicano, pero Luis Hernández indica no debe estar con el representativo el jugador de origen argentino y naturalizado mexicano.

Sobre la lucha en la delantera de la Selección Mexicana para ganarse un sitio en la Copa del Mundo, el ex jugador elogió a quienes han estado en el equipo y se mostró confiado en que Raúl Jiménez tenga un buen acompañante en la ofensiva.

«La carrera de ellos es muy comprobada que son jugadores que han tenido su oportunidad y ojalá que Raúl tenga un buen socio allá, que puede ser (Hirving) ´Chucky´ Lozano para poder estar y hacer cosas muy buenas para la selección», añadió en el marco de la presentación del Museo Itinerante del Tricolor que será exhibido en Nuevo León en agosto próximo.

Para Luis Hernández, Rogelio Funes Mori no debería ser considerado para la Selección Mexicana rumbo a Qatar 2022. Getty Images Luis Hernandez habló sobre el atacante Marcelo Flores y expresó que es un elemento aún joven que si tiene continuidad puede ser un buen refuerzo en la próxima Copa del Mundo Qatar 2022.

«Lo veo bien, pero le falta un poquito más, si hay la continuidad de que lo metan en los partidos de esta selección y si es que va, puede ser un buen refuerzo, un buen suplente ahí», agregó.

Respecto a qué le falta a México rumbo a la Copa del Mundo, manifestó que «confianza, empezar por los jugadores que vayan, que tenga esa confianza y personalidad, no es que no la tengan, a lo mejor la han perdido, pero tengo confianza en que son jugadores con calidad que pueden salir adelante».

«Matador» Hernández dijo que en la Liga MX lo relevante es que se reduzca el cupo de extranjeros, para que se les dé mayor oportunidad a los jóvenes talentos de México.

«(Debemos) volver a tener un cupo de extranjeros de tres, así de fácil, y creer en nuestros jóvenes y darle esa continuidad a los jugadores mexicanos.

«Nuestro futbol mexicano en todos los equipos está plagado de jugadores extranjeros que si bien aportan algo importante a nuestra Liga, también quitan el lugar a varios jóvenes muy importantes, eso es una de las cosas que están afectando a nuestra Selección Mexicana «, concluyó.

LINK ORIGINAL: ESPN

