Luis Lacalle Pou y Ernesto Talvi tendrían su primera reunión esta semana

Mientras se analizan los resultados del domingo, en la oposición ya se empiezan a preparar los ingredientes para cocinar el futuro gobierno de coalición, en caso de que el balotaje lo gane el candidato del Partido Nacional (PN), Luis Lacalle Pou. El coordinador del programa de esa fuerza, Pablo da Silveira, dijo que “hay un mandato” de la ciudadanía de “una búsqueda de acuerdos” y de “volver a una política de diálogo entre fuerzas políticas”, declaró al programa En perspectiva . El asesor y futuro ministro de Educación y Cultura, si resulta ganador el PN, subrayó que los contactos con los demás ex candidatos de oposición no se iniciaron el fin de semana de las elecciones. “Venimos en una política de conversación y convergencia con los partidos de oposición desde hace mucho tiempo”, dijo. Además, aseguró que no fue una coincidencia que el domingo, “uno tras otro”, los candidatos dieran su apoyo a Lacalle Pou. “No es algo que pasó porque los astros se alinearan. Es el resultado de un estilo de hacer política, es el resultado de una búsqueda de acuerdos que no pasó en las últimas 48 horas”, afirmó.

El asesor destacó que todavía no hay un acuerdo firmado, pero dijo que “en los próximos días” van a trabajar en un punteo temático “que permita explicitar las cosas que estamos conversando”.

Sobre los plazos para la construcción de ese compromiso dijo que “hay cierta premura”, porque la campaña debe comenzar. “No puede ser un documento larguísimo y exhaustivo. Hay que definir grandes rumbos, que van a constituir las prioridades del acuerdo político. Tampoco son cosas que vayamos a sacar de la galera: ya las venimos conversando”, dijo. Da Silveira señaló que Beatriz Argimón “va a jugar un rol muy importante” porque, de alguna manera, es “una anticipación del rol que tendría en el Senado”.

El diputado Adrián Peña –recién electo senador–, del sector Ciudadanos, del Partido Colorado (PC) –liderado por Talvi–, confirmó a la diaria que en el correr de esta semana Talvi se reunirá con el candidato nacionalista. La idea es que se hable de “temas programáticos”, para luego derivar a los “diferentes niveles de los temas concretos”. Señaló que, como Lacalle Pou es el que “mueve”, Talvi irá a escuchar, pero “hay cosas que queremos que se concreten en el próximo gobierno”, que para el PC “son importantes”. En líneas generales, “la reactivación productiva y la generación de empleo”, pero, sobre todo, “encarar la reforma en materia de educación”. Sobre este punto, Peña dijo que es claro que una de las propuestas de Talvi, su “buque insignia”, los “136 liceos públicos modelo”, va a estar arriba de la mesa. De todos modos, el senador electo aseguró que el PC no plantea condiciones ” sine qua non “, aunque “sin duda” es uno de los puntos que les gustaría que tuviera en cuenta un futuro gobierno blanco.

“Hay dos etapas. La primera es esta, programática, y la segunda es el esquema de la campaña de aquí al 24 de noviembre, que hay que organizar. Ernesto va a hacer una recorrida por el país promoviendo la candidatura de Lacalle Pou, pero hay que ver si se coordina algún evento en el partido y a nivel de los departamentos”, señaló. Además, dijo que en algún caso podrá haber alguna actividad conjunta, pero eso dependerá también “del interés que tenga Lacalle Pou”.

Por último, Peña subrayó que si bien Talvi anunció su apoyo al candidato blanco y recomendó a sus votantes que hagan lo mismo, “no es una decisión del partido”, ya que Talvi aún no es una autoridad partidaria, y ni el Comité Ejecutivo Nacional ni la Convención Nacional del PC han tomado postura. De todas formas, puede haber una decisión oficial –aunque el tema todavía no está arriba de la mesa– y subrayó que “naturalmente, tiene una simbología especial” que Talvi lo haya anunciado el domingo de noche, apenas se conocieron los primeros resultados de las elecciones.

Sin condiciones El senador electo por Cabildo Abierto (CA) Guido Manini Ríos dijo ayer que “el sentimiento de cambio” lo palpan entre sus adherentes. “No había duda de que en este balotaje tenemos que estar del lado del cambio”, dijo, en una entrevista con Telenoche . Aseguró que todavía no conversó con dirigentes blancos, pero dijo que seguramente la charla se dará en las próximas horas. “Nosotros no hablamos de coalición de gobierno, sino de nuestro apoyo a este proceso electoral”, afirmó. Aclaró que no pondrán “condiciones de ningún tipo”. “Creemos que tenemos que apostar a que ese día [el 24 de noviembre] se vote por el cambio”. De todas formas, mencionó que hablaron de “un acuerdo programático básico” con el PN, al que esperan a llegar en los próximos días.

Sobre los puntos de acuerdo dijo que deberían ser: auditorías para detectar casos de corrupción, medidas para evitar la corrupción, el impulso del país productivo, además de recuperar las condiciones de seguridad y el combate “frontal” y “serio” contra la corrupción y el narcotráfico.

Los más chicos El diputado del Partido de la Gente (PG), Daniel Peña, que acaba de retener su banca –la única que obtuvo esa fuerza política–, dijo a la diaria que por ahora “nadie” se comunicó con él para hablar sobre la coalición, ni desde la oposición ni Edgardo Novick, el líder de su partido. Peña reconoció que con Novick no tuvieron “la mejor campaña”, pero subrayó que, al ser el único parlamentario del PG, “cualquier acuerdo que pase por lo que tenga que hacer en el Parlamento tendrá que hablar conmigo”. En cuanto a la coalición, Peña sostuvo que dentro de su partido se debe “consultar a mucha gente” y que “se tiene que poner siempre primero a la gente”, y no hacer “acuerdos políticos que después terminan siendo perjudiciales o de espalda a la gente”. “Por lo tanto, vamos a priorizar el tema del empleo, que para nosotros es fundamental. Y el tema de la ecuación del gasto, pero sin perjudicar al empleo”, señaló. Subrayó que a lo largo de toda la campaña de su partido llevaron adelante “un estudio profundo de los bienes del Estado”, y que así surgió un proyecto “en profundidad”. “Tenemos para hacer una fuerte inversión en empleo. Obviamente, a la hora de los ajustes hay que priorizar los ajustes de los privilegios políticos”, finalizó.

A su vez, el actual senador del Partido Independiente (PI), Pablo Mieres, dijo a la diaria que para acordar una alianza con el PN presentarán un documento con sus principales propuestas. El documento será redactado en la Mesa Ejecutiva del partido que se realizará esta noche. “Del apoyo que Lacalle Pou le dé a ese documento dependerá nuestra posición para la segunda vuelta”, dijo. Como ya había anunciado antes de la primera vuelta, el PI no apoyará al candidato del Frente Amplio, Daniel Martínez. En diálogo con la diaria , Mieres había adelantado que algunos de los puntos que exigirán serán garantías de políticas sociales; una reforma educativa; un paquete de normas para las micro y pequeñas empresas; normas referidas al combate de la corrupción; un Ministerio de Ambiente, y la garantía de continuar con la búsqueda de la verdad con relación a los desaparecidos.

Lacalle Pou inició la campaña El candidato del PN dijo este lunes que una de las razones por las que pretenden hacer una auditoría es decirles a los uruguayos cómo dejó el país un gobierno de 15 años de "partido único". "Este va a ser el desafío que vamos a tener por delante", dijo en una entrevista con Telenoche . Lacalle Pou aclaró que las grandes cifras "están a la vista" en el Presupuesto, en la Rendición de Cuentas, en los informes de la Auditoría General de la Nación; "la auditoría es para saber cómo está cada organismo". Sobre la reforma de la Constitución, que no fue aprobada, dijo que la cadena perpetua revisable podría llegar a ser contemplada en un gobierno presidido por él; en cambio, no los allanamientos nocturnos, porque eso es materia constitucional. Con respecto a la utilización de militares en tareas policiales, dijo que en Uruguay ha ido cambiando el rumbo de las fuerzas de elite. "Hay un cuerpo de elite que seguramente pase de los 2.000 efectivos y haya que agrandarlo y darle más expansión territorial", dijo en referencia a la Guardia Republicana. En diálogo con Subrayado señaló que en materia de educación está de acuerdo con revisar la educación sexual y reproductiva, como propone Guido Manini Ríos. Además, dijo que Martínez mintió al decir que él le ofreció un cargo al diputado electo por el Partido Ecologista Radical Intransigente, César Vega.

