Luis García de Guadiana recibe el premio

Por Flavio Borquez Tarff

Durante el reciente Congreso de la Sociedad Europea de Investigación Clínica (ESCI), celebrado en Bari del 8 al 10 de junio, el artículo » Cardiac troponin and COVID-19 severity: Results from BIOCOVID study «, cuyo primer autor es el Dr. Luis García de Guadiana Romualdo, especialista del Servicio de Análisis Clínicos del Hospital Universitario Santa Lucía (Cartagena) y miembro de la Comisión de Magnitudes Biológicas relacionadas con la Urgencia Médica de la SEQCML, recibió el premio al mejor artículo de investigación clínica publicado durante el año 2021 en la revista European Journal of Clinical Investigation .

Dicho artículo es uno de los tres manuscritos publicados en revistas internacionales a partir de los datos obtenidos en el Registro multicéntrico BIOCOVID, una iniciativa de los profesionales de la Medicina de Laboratorio en España en la que participaron 32 hospitales de 9 comunidades autónomas y que recibió el auspicio, entre otras sociedades, de la Sociedad Española de Medicina de Laboratorio (SEQCML). El objetivo principal de dicho estudio fue evaluar la utilidad de una serie de marcadores bioquímicos, hematimétricos y de coagulación, fácilmente disponibles en un laboratorio de urgencias, para la estratificación del riesgo en pacientes COVID-19 que requirieron ingreso hospitalario durante la primera ola de la pandemia en nuestro país.

En el acto de recogida del premio, el Dr. García de Guadiana Romualdo, además de agradecer la colaboración de todos los profesionales implicados en el estudio, explicó que los objetivos de dicho estudio fueron valorar la incidencia del daño miocárdico, definido por la concentración de troponina, en la población del estudio, y analizar la asociación de dicho daño con la mortalidad hospitalaria, así como la posible influencia del uso de puntos de corte estratificados por sexo, como recomienda la IFCC ( International Federation of Clinical Chemistry ).

El estudio, que incluyó 1.280 pacientes, confirmó la elevada incidencia de daño miocárdico en los pacientes COVID-19, que fue mayor en el subgrupo de pacientes en el que se utilizó troponina T como indicador del mismo. El uso de puntos de corte estratificados por sexo aumentó ligeramente el porcentaje de pacientes con daño miocárdico. Además, la troponina, medida en las primeras 24 horas de ingreso, fue una herramienta útil para para la estratificación del riesgo, siendo la variable que mayor información aportaba al modelo predictivo final.

La Sociedad Española de Medicina de Laboratorio (SEQCML) —fundada en 1976— es miembro activo de las federaciones internacional y europea de Laboratorio Clínico IFCC y EFLM. Engloba actualmente a casi 3.000 profesionales y tiene como objetivo principal agrupar a todos los científicos interesados en el campo del Laboratorio Clínico, promover la difusión de las publicaciones científicas y técnicas, organizar reuniones, cursos y congresos de carácter nacional e internacional y cooperar con otras Sociedades Científicas. Asimismo, la Sociedad quiere contribuir a estudiar y recomendar métodos normalizados y establecer directrices y recomendaciones para la formación en el campo de la Medicina de Laboratorio. Para más información: www.seqc.es

