Luis G. Rodríguez: «No tengo nada que ver con maltrato animal»

Entornointeligente.com /

Ismar Álvarez G. | LA PRENSA DE LARA. – «No tengo nada que ver con maltrato animal, me han amenazado por redes sociales y por WhatsApp, y yo no estoy involucrado, no soy el tercer criminal que buscan» así lo expresó Luis Guillermo Rodríguez Mendoza, luego de conocerse que Joseph Valentín Pérez Burgos (24) y Pedro José López Rodríguez (22) habían sido detenidos en Lara tras grabar un video maltratando a un perro, pasándole por encima las ruedas de un Jeep hasta quitarle la vida. Luis Guillermo es el actual dueño del vehículo y señala que a pesar de que el video fue difundido recientemente, según la investigación policial, el atroz hecho fue realizado hace más de dos años, cuando él no poseía el jeep.

Rodríguez cuenta que ayer en horas de la mañana, una vecina le reenvió el video y se percató que las placas del jeep eran las mismas que las de su vehículo, por lo que decidió ir de manera voluntaria hasta la Delegación Municipal San Juan del Cicpc, para ofrecer su versión.

Relató que en abril de 2021 realizó un negocio a través de Marketplace . Por medio de la plataforma de Facebook contactó a Joseph Valentín Pérez Burgos (hoy detenido), quien se encontraba ofertando un vehículo tipo jeep. Ambos acordaron verse en Cabudare , municipio Palavecino , y concretaron el traspaso del vehículo, ese sería el único momento en que ambos tuvieron contacto, así lo aseguró.

Luis Guillermo, quien es técnico superior en radiología, resaltó que el jeep tenía características distintas cuando él lo adquirió a como se podían apreciar en el video. «El jeep tenía otras características, por ejemplo, tenía otros cauchos y rines , esos rines fueron incautados en la casa de Joseph, en Cabudare» expresó.

«Yo entré en calidad de declarante por ser el dueño del jeep, el vehículo se encuentra retenido. Los funcionarios están tras la pista del tercer sujeto, ya lo tienen identificado» recalcó Rodríguez quien pidió «todo el peso de la ley » para «los verdaderos culpables» del suceso.

«Que les caiga todo el peso de la ley porque eso es inhumano, eso fue una maldad que cometieron, y si lo hicieron con un perrito, lo pueden hacer con un ser humano» dijo. «Se presume que el video haya sido grabado para ser comercializado y obtener beneficios económicos» señaló, sin embargo esta hipótesis no ha sido confirmada por las autoridades.

Detención El 26 de julio en horas de la mañana, Joseph Valentín Pérez Burgos (24), chofer del vehículo, y Pedro José López Rodríguez (22), quien sostenía al animal con las patas amarradas al momento del maltrato fueron detenidos por funcionarios del CICPC . Una de las detenciones se realizó en la parroquia Agua Viva del municipio Palavecino, mientras que la segunda se ejecutó en la parroquia Catedral del municipio Iribarren. Douglas Rico, director del CICPC, informó que falta por detener a un tercer hombre involucrado en el hecho, pues este se encargó de grabar y difundir las imágenes . El sujeto se encuentra identificado, según explicó.

Descarga nuestra app aquí o escanea el código QR

LINK ORIGINAL: La Prensa de Lara

Entornointeligente.com