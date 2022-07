Luis Frauca: No estamos representados en el diálogo de Penonomé

Entornointeligente.com /

«Bien representados no podemos estar, porque no estamos representados» en la mesa del diálogo nacional que se realiza en la ciudad de Penonomé, Coclé, declaró la mañana de este viernes 22 de julio Luis Frauca, presidente del Sindicato de Industriales de Panamá (SIP).

Frauca planteó este viernes en una conferencia de prensa que las negociaciones que se realizan en Penonomé entre representantes del Ejecutivo y los gremios se efectúan «en medio de medidas de presión».

Además el dirigente empresarial aclaró que ellos no tienen desconfianza con el diálogo, sino que los acontecimientos de esa negociación «no nos está dando la confianza».

Añadió que esa posición no tiene nada que ver con el mediador «y no pareciera ser el Gobierno».

En las negociaciones el facilitador es el arzobispo de Panamá, José Domingo Ulloa, y un grupo de expertos en mediación de la Iglesia católica.

Al ser consultado si el Gobierno no realiza una buena negociación debido a los bloqueos de las vías Frauca indicó que eso era exacto y recalcó que se negociaba bajo medidas de presión.

El dirigente también recalcó que al momento de que el sector empresarial quiere estar a disposición cuando se llegue a una discusión técnica «sobre los ocho puntos ya establecidos, eso no fue lo que sucedió anoche, donde hubo un giro de los puntos acordados el día anterior».

Por esas situaciones, en el sector empresarial no se genera la confianza y «bien representados no podemos estar porque no estamos representados».

En la conferencia de prensa en la que Frauca planteó su posición también participaron representantes de diversas asociaciones y agrupaciones del sector productivo y logístico del país.

A la conferencia de prensa acudieron delegados del Consejo Nacional de la Empresa Privada, de la Cámara de Comercio, Industria y Agricultura de Panamá, de la Asociación Nacional de Ganaderos, entre otras.

Esas organizaciones emitieron un comunicado en el que recordaron que la discusión en la mesa este jueves 21 de julio «no produjo un resultado consensuado para iniciar una discusión técnica, sino giró en torno al modelo económico de nuestro país, lo que no solo no es objeto de discusión, sino que atenta contra todos los panameños».

Recalcaron que la ideología y el sistema económico que están intentando introducir los diversos grupos que protestan no es un experimento. «Ya es probado que anula la capacidad productiva de un país, rompe el sistema constitucional y lleva a la pobreza, en los países donde erróneamente se ha implementado mintiéndole al pueblo», destacó el comunicado.

