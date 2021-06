Luis Fonsi redirige su carrera al éxito tras ‘Despacito’

Cuatro años y varios éxitos después de ‘Despacito’, Luis Fonsi continúa acumulando colaboraciones musicales con ritmos urbanos. Esta vez, el cantante puertorriqueño ha presentado ‘Bésame’, el nuevo tema junto a Mike Towers que promete convertirse en la canción de verano.

La nueva colaboración musical surgió cuando coincidió junto al también puertorriqueño Mike Towers durante una gala de los Premios Billboard, donde ambos recibían galardones. En ese momento, Fonsi le propuso trabajar juntos y un año después llega ‘Bésame’, una fusión de bachata y reguetón en un tema que en solo 10 días desde su lanzamiento acumula más de 10 millones de visualizaciones en YouTube. Sin duda, su más reciente tema seguirá los pasos de la canción que el puertorriqueño compuso en 2017 junto a Daddy Yankee y que rompió todos los récords musicales: estuvo al tope de las listas musicales en 47 países y se convirtió en la primera canción en español en mantenerse en el número uno en los Estados Unidos durante 16 semanas.

Desde luego, Fonsi aún recuerda lo que supuso el éxito de ‘Despacito’ en su trayectoria y para su vida, al lograr uno de los hits más pegadizos de los últimos años. Además, reconoce que lo asocia a un reinicio en su profesión, pues llegó en una nueva etapa de su carrera. «Habían pasado tres años desde mi disco anterior, que fue muy diferente porque era más orgánico, grabado en Londres con una esencia muy británica. La música había cambiado mucho, yo cambié de sonidos, de productoras y por primera vez me lancé a hacer una colaboración con el artista urbano por excelencia», cuenta en una entrevista con el diario español El País. «Es una bendición, un regalo de Dios. Mientras la gente no se canse y me la sigan pidiendo, la cantaré», agrega.

Tras más de dos décadas en la música, con cinco Grammy Latinos, 12 premios Billboard y dos American Music Awards, Luis Fonsi se prepara para volver al escenario en 2022 y también anuncia nuevos temas que sorprenderán: «Las mejores canciones todavía no se han escrito», advierte. Mientras llega el momento, participará en la nueva edición de ‘La Voz’ como coach junto a Alejandro Sanz, Malú y Pablo Alborán.

