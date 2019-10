Luis Etchevehere: “Si gana Alberto Fernández es lo peor que le puede pasar al campo”

Entornointeligente.com /

Así lo afirmó el ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, durante su visita al Coloquio de IDEA. Optimismo del funcionario de cara a las elecciones del 27 de octubre En la recta final de la campaña electoral, y durante su visita al Coloquio de IDEA, el ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, Luis Miguel Etchevehere, renovó sus críticas al candidato a Presidente de la Nación por el Frente de Todos, Alberto Fernández . “Alberto Fernández no se anima a decir lo que va a hacer en materia de política agropecuaria. Entonces en una primera instancia mandó voceros a hablar de reforma agraria y Junta Nacional de Granos, y ahora le pidió al PJ que hiciera un documento que está escrito y ya no hay más misterio. Todo lo que está escrito ahí es lo peor que le puede pasar al campo argentino, porque nacionaliza el comercio exterior, cierra a la Argentina al mundo, sube la presión impositiva, se intervienen el comercio y los precios. Son todas recetas que ya fracasaron en el pasado”, expresó. El ministro también cuestionó el rol de Alberto Fernández durante el debate presidencial del domingo pasado: “El presidente Mauricio Macri propuso ideas claras y que marcan un camino, y en cambio el candidato del Frente de Todos malgastó su tiempo en dedicarse a criticar y a atacar al Presidente de la Nación con una postura sobradora y altanera “, dijo. El ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, visitó el Coloquio de IDEA. Críticas a Alberto Fernández y se mostró optimista de cara a las próximas elecciones Optimismo De cara a las elecciones del próximo 27 de octubre, el titular de la cartera agropecuaria, aseguró: “Tenemos las mejores expectativas para las elecciones generales, vamos a llegar al balotaje y accederemos a tener un período más de gobierno para Mauricio Macri “. Además, agregó: ” Hay un gran cambio a partir de las PASO en todo el interior del país: vemos un gran fervor en la gente en el sentido de que no quieren volver al pasado, quieren seguir con esta forma de gobernar basada en valores, en principios, con respeto hacia la Constitución Nacional, a la libertad individual, a la libertad de prensa, a la división de poderes, a la independencia de la justicia, sin mentir y sin robar”. El funcionario nacional reconoció que “falta mucho por hacer” pero que la forma de hacerlo es sobre la base del “diálogo y el consenso” , y agregó: “La anterior era una elección interna y ahora viene la que vale. Vemos a la gente movilizada, entusiasmada y queriendo seguir con el cambio. De nuestra parte, los primeros cuatro años fueron para sentar las bases, los cimientos para ahora empezar a crecer”. Etchevehere también reafirmó que se va a cumplir la promesa realizada por el Presidente de eliminar las retenciones de 3 y 4 pesos en diciembre del año que viene y que si la oposición acompaña el Gobierno, se conseguirá una nueva Ley de Semillas . Seguí leyendo: Luego de la visita de Macri a Chaco, productores agropecuarios de todo el país se suman a “La Marcha del Millón” El agro argentino, preocupado por la carrera presidencial y el posible retorno de las políticas intervencionistas

