GeForce Now se queda sin los juegos de Activision Blizzard

A pocos días de haber salido de una extensa beta , GeForce Now enfrenta su primer obstáculo. El servicio de juegos en la nube de NVIDIA se despide del catálogo de Activision Blizzard , quien de manera sorpresiva dejó de ofrecer juegos como Call of Duty: Modern Warfare , Overwatch o el multipremiado Sekiro: Shadows Die Twice .

La noticia llama la atención, puesto que el movimiento se ha realizado sin previo aviso y NVIDIA ha tenido que comunicarlo por medio de una entrada en sus foros .

A medida que llevamos GeForce Now al siguiente paso en su evolución, hemos trabajado con los publishers para incorporar un catálogo robusto de sus juegos de PC. Esto significa agregar continuamente nuevos juegos y, en ocasiones, tener que eliminar juegos, de forma similar a otros proveedores de servicios digitales

Debido a una solicitud, tenga en cuenta que los juegos de Activision Blizzard serán eliminados del servicio. Si bien es lamentable, esperamos trabajar junto con Activision Blizzard para volver a habilitar estos juegos y más en el futuro

Activision Blizzard fue una de las primeras en apoyar el servicio de NVIDIA. Ahora el departamento de soporte al cliente de la empresa ha redireccionado cualquier solicitud directamente a NVIDIA , quien anunció que realizará algunos reembolsos a quienes hayan comprado un juego de Activision para usarlo en GeForce Now

Una de las particularidades del servicio de streaming de Nvidia es que requiere que los jugadores compren una copia del juego que deseen ejecutar. GeForce Now se vale de nuestra biblioteca de Steam y otras tiendas digitales para ofrecer acceso a los juegos en su servidor. Los usuarios que paguen la suscripción mensual podrán ejecutarlos a todo detalle y con gráficos RTX desde cualquier dispositivo compatible

Publicidad La partida de Activision Blizzard podría deberse a un reciente acuerdo con Google para trasladar las ligas profesionales de Overwatch y Call of Duty a YouTube. La firma de este pacto, celebrada a finales de enero, también asegura que Activision utilizará la infraestructura de Google Cloud para sus juegos en línea

Tal vez el acuerdo entre Google y Activision pueda abrir la puerta para ver su catálogo en Stadia , el servicio de juegos en la nube que ahora más que nunca requiere aumentar la lista de títulos disponibles para justificar la inversión

