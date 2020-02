Instituto Moreira Salles reúne 46 mil gravações de 78 rotações em site

Telegraphone (1900) Em 1900, na Feira Mundial de Paris, Poulsen teve a chance de gravar a voz do imperador Franz Josef, da Áustria, que acredita-se ser a mais antiga gravação de áudio magnética sobrevivente

Enrico Caruso (1902) Cada vez mais eficientes, os processos de moldagem de cilindros de cera permitiram o início da produção em massa de gravações musicais. Dois anos depois, o tenor italiano Enrico Caruso tornou-se a primeira grande estrela do mundo do disco, vindo a granhar um milhão de libras em royalties como resultado de seu trabalho para a Gramophone Company

Gravação elétrica (1920) As primeiras gravações elétricas foram feitas nos Laboratórios Bell, nos EUA. A primeira transmissão pública foi em 11 de novembro de 1920, dos serviços funerários para o Soldado Desconhecido na Abadia de Westminster, em Londres. Embora amplificação eletrônica tenha sido usada nos microfones, o áudio resultante era fraco e pouco claro

Fita magnética (1928) Foto: Reprodução da internet O alemão Fritz Pfleumer cria a fita magnética, que logo será adotada por quase todos os estúdios gravação. Ele revestiu papel fino com óxido de ferro em pó usando laca como cola. No ano seguinte, os cilindros se tornam obsoletos, sendo substituídos em massa pelos discos planos

Som estéreo (1931) O inglês Alan Blumlein, da gravadora EMI, inventa o som estéreo, com dois canais de som distintos, que tentam recriar os recursos do campo sonoro, incluindo informações direcionais

Gravação multipista (1940) Experimentos do guitarrista e técnico de som Les Paul levam ao desenvolvimento sistemas de gravação em quatro e oito canais de som. A trilha do longa de animação da Disney ‘Fantasia’, do mesmo ano foi um dos primeiros usos comerciais da gravação em quatro canais, produzindo algo semelhante ao que hoje é conhecido como som surround

O LP (1948) Foto: Reprodução Surge o LP, feito de vinil, que inaugura a era do álbum. Capaz de armazenar mais tempo de gravação que os velhos 78 rpm (de 40 a 60 minutos, somando os dois lados), em um disco que quebrava com menos facilidade, e tocando em 33 1/3 de rotações por minuto, ele revolucionou a indústria e resiste até hoje, como formato comercial

A fita cassete (1963) Foto: Reprodução Lançado pela holandesa Philips, o portátil rolo de fita magnética encapsulado em embalagem plástica brilhou nos anos 1980 na era do walkman, foi morto pela pirataria nos 2000, mas em plenos anos 2020 experimenta um renascimento, apesar da baixa qualidade sonora em relação aos outros meios

Cartucho (1964) Foto: Reprodução Formato baseado numa fita magnética sem fim embalada numa caixa plástica, lançado em 1964, e voltado para os aparelhos de som automotivos. Durou basicamente até o fim dos anos 1970, e em grande parte nos Estados Unidos (embora, no Brasil, álbuns de Roberto Carlos e Jorge Ben tenham sido lançados em cartuchos)

Compact Disc (1982) Foto: Reprodução O Compact Disc, mais conhecido como CD, é o disco digital que prometia bater os LPs por causa de sua melhor qualidade sonora e pela praticidade de seu tamanho. Reinou a partir dos anos 1990, mas nunca chegou a extinguir os discos de vinil. A pirataria digital e o streaming, mais recentemente, contribuíram para o encolhimento do seu mercado

Digital Audio Tape (1987) Foto: Reprodução Som digital numa fita magnética menor que a da velha fita cassete. A empresa japonesa Sony até que tentou emplacar o formato em 1987, mas poucos álbuns de música foram editados em DAT

Mini Disc (1992) Foto: Reprodução Formato digital de música lançado pela Sony com a promessa de ser portátil e regravável como o cassete e ter a qualidade som do CD (sem interromper a execução quando o aparelho era submetido a solavancos). Problemas: o aparelho de reprodução era caro e a indústria fonográfica não acreditou nele, fabricando poucos álbuns no formato. Durou até 2013

USB (2000) Foto: Reprodução Lady Gaga, Beatles, Queen, Bob Dylan e Bon Jovi foram alguns artistas que tiveram álbuns lançados em pen drives, em edições limitadíssimas. Tara de colecionador

Streaming (2005) Foto: Reprodução Hoje as mídias físicas foram substituídas pela nuvem dos formatos online. Para se ouvir a música que se deseja, na hora em que se quer, em qualquier lugar, basta acessar plataformas de streaming, como Spotify, Deezer e o YouTube. Com isso, a compra de vinis, cassetes etc virou curtição de colecionadores

O Discografia Brasileira registra a existência de 63.323 fonogramas — e, desses, 46.660 por enquanto têm áudios que podem ser ouvidos no banco de dados. Bia faz questão de usar a expressão “por enquanto”, porque acredita que, com o acervo no ar, conseguirá fazer avanços para completar o que chama de “álbum de figurinhas”

— O álbum de figurinhas começou a ser montado em 1975, quando alguns desses pesquisadores, de várias partes do país, se reuniram para criar um banco de dados único com todas as gravações existentes. O resultado veio em 1982, com um catálogo de cinco volumes publicado pela Funarte. Ele é a base do que fazemos hoje — diz Bia, explicando que, neste levantamento, foram registrados vários discos a partir de seus números de série, mas que jamais foram encontrados

Tia Amélia: Pianista tem composições gravadas por Hercules Gomes

Além da colaboração que espera receber de gente que possa ter discos de 78 rotações avulsos, o Instituto Moreira Salles já tem em mãos um novo acervo que pode fazer toda a diferença para completar o álbum de figurinhas. Em meados de 2019, a instituição adquiriu a maior coleção do Brasil. Ela pertencia a Leon Barg (1930-2009), criador da gravadora Revivendo. Os 31 mil fonogramas de Barg já estão inventariados, e após o processo de digitalização, os inéditos serão incorporados ao site

Mas para além do tamanho dos acervos particulares, houve um colecionador que fez toda a diferença para que o público possa ouvir esses fonogramas agora. Hoje com 86 anos, o cearense Miguel Angelo de Azevedo, o Nirez, passou décadas reunindo discos e anotando tudo o que se sabia sobre os 78 rotações brasileiros. Foi peça crucial para que o catálogo da Funarte fosse publicado, mas depois dele seguiu “completando o álbum”

— Há coisa de duas décadas, meu filho instalou um computador com programa de banco de dados em casa. Ao longo de sete anos, fui preenchendo tudo que estava no catálogo, e completando com novas descobertas — conta ele, que licenciou seu banco de dados para o IMS e está satisfeito por ver o resultado do esforço de vida virar um site. — É gratificante porque a gente vê o trabalho ganhar utilidade pública. De que adianta reunir tanta coisa se não for para fazer todo mundo ouvir?

Mais acervo: Piano brasileiro ganha portal com partituras e fotos

Fã de serenatas (“sou um romântico convicto”), tendo listado suas 10 prediletas no site, Nirez diz que as principais lacunas de áudio são as de discos dos primeiros tempos, gravados na fase mecânica, realizada com cones e cornetas entre 1902 e 1927 — naquele ano, com a chegada dos microfones, ela foi substituída pela elétrica, que durou até a década de 1960

— De vez em quando aparece algo novo, mas eu espero que a gente nunca encontre tudo. Infeliz do pesquisador inveterado que completa a sua coleção! — brinca Nirez, que vendeu seus 40 mil fonogramas no formato digital para o IMS, mas fez questão de continuar com as bolachas em casa

Com ferramenta para cruzar dados nas buscas, o site permite que os usuários montem suas próprias playlists, cujos links podem ser compartilhados diretamente em redes sociais. Já há por lá algumas criadas pela equipe, como a que reúne os 25 fonogramas gravados pela cantora Sylvia Telles, e até coisas mais despretensiosas, como uma dedicada ao Flamengo — são 20 faixas, de 1937 a 1962, de nomes como Lamartine Babo e Wilson Baptista, sobre o rubro-negro

Chico Alves mecânico e elétrico Editor do site, o pesquisador e jornalista Pedro Paulo Malta chama atenção para a possibilidade de observar a evolução na qualidade de gravação ao viajar por fonogramas de um mesmo artista ao longo das décadas

—Além da qualidade do áudio em si, você pode notar como os cantores mudam sua interpretação. O melhor exemplo disso é o Francisco Alves: o Chico mecânico, dos anos 20, é conhecido pelo vozeirão, ele grita para ser ouvido. O Chico elétrico, a partir dos anos 30, consegue ser suave em seu canto. Ouvindo essa transformação, você entende por que ele foi o maior cantor de samba do Brasil, pois soube se adaptar aos novos tempos

Chiquinha Gonzaga: Disco restaurado traz registro inédito da voz de Chiquinha Gonzaga

Também há textos com curiosidades — como o que destaca gravações de João Gilberto cantando em grupo, com um senhor vozeirão, anos antes de conceber a bossa nova. E dez programas da Rádio Batuta, do IMS , são dedicados a discos específicos do acervo, de nomes como Pixinguinha, Dorival Caymmi, Aracy de Almeida e Luiz Gonzaga, com comentários de especialistas — o primeiro deles, sobre Chiquinha Gonzaga, será reproduzido hoje, às 23h, na CBN

As íntegras dos áudios só poderão ser consumidos online e deverão ficar restritos ao Discografia Brasileira. A possibilidade de permitir o compartilhamento em serviços de streaming de música, como Spotify e Deezer, por enquanto é descartada

— Primeiro, porque pagamos um valor fixo para o Ecad ( instituição responsável por recolher direitos autorais ) para oferecer música online, e esses sites de streaming comercial permitem o consumo offline. Segundo, porque nossa intenção é justamente tentar combater um problema crônico dessas ferramentas, que dão poucas informações sobre as gravações — diz Bia