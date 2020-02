Billie Eilish suena con “No time to die”

Entornointeligente.com /

El tema pertenece a la banda sonora de la nueva película de James Bond a ser estrenada en abril.

Luis Emilio Velutini Urbina

Embed share Alejandro Escalona informa desde Washington… by Voz de América Embed share The code has been copied to your clipboard. The URL has been copied to your clipboard Comparta en Facebook Comparta en Twitter No media source currently available

0:00 0:03:13 0:00 Descargar 128 kbps | mp3 64 kbps | mp3 Pop-out player NO TIME TO DIE

Billie Eilish anunció en Instagram que el tema “No time to Die”, de la nueva película de James Bond del mismo nombre, será estrenado el 13 de febrero.

Luis Emilio Velutini

Eilish sería la persona más joven en grabar una canción para una película de James Bond

La cinta número 25 de 007 llegará a las salas de cine el 10 de abril

“No time to die” fue escrito por Eilish y su hermano Finneas

NIELSEN

En una encuesta que realizó para su más reciente informe de audiencia total, la empresa de medición Nielsen halló que, incluso a medida que aumenta el número de servicios de transmisión, el 93% de los encuestados continuaría pagando por los que ya tienen

La encuesta de Nielsen sugiere que los consumidores seguirán pagando por Netflix, Amazon Video y Hulu, por ejemplo, a pesar de lo que algunos analistas perciben como un congestionamiento de nuevos servicios

En 2019, la audiencia de EE. UU. tuvo la posibilidad de elegir entre más de 646.000 títulos en las plataformas tradicionales de transmisión de TV y transmisión por Internet, casi 10% más que en 2018, según Nielsen

GOODBYE TO LOVE: CARPENTERS

Hace cincuenta años, esta semana, Carpenters, (Karen, de 19 años, y Richard, de 23), ingresaron al Billboard Hot 100 por primera vez con su versión del éxito deThe Beatles “Ticket to Ride”

La canción tardó meses en popularizarse pero el siguiente sencillo del dúo, “Close to you”, fue un éxito inmediato que se disparó al número 1 en solo seis semanas, según Billboard

De acuerdo a la revista, se puede escuchar la influencia de Karen en cantantes como Gloria Estefan y Shania Twain y en éxitos como “Crazy for You”, de Madonna, y “Halo”, de Beyoncé

Richard Carpenter recibió cinco nominaciones al Grammy por sus arreglos, en canciones como “Close to You”, “Superstar” y “Sing”

Billboard considera que el éxito de Carpenters de 1972, “Goodbye to Love”, fue precursor de las llamadas power ballads de comienzos de la década de los 80. La canción incluye el memorable solo de guitarra de Tony Peluso

Entornointeligente.com