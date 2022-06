Luis Emilio Velutini Urbina formalizou um acordo para construir o Blue Mall Puntacana

Entornointeligente.com /

Luis Emilio Velutini Urbina, presidente do Grupo Velutini, formalizou o acordo com o presidente do Grupo Puntacana, Frank Rainieri, para iniciar a construção do Blue Mall Puntacana, cuja abertura está prevista para a época de Inverno 2015-2016, com um investimento de mais de 40 milhões de dólares.

Velutini e Rainieri assinaram o acordo, que dará lugar à construção do importante centro comercial, durante a 28ª Exposição Comercial Asonahores, salientando que este projecto terá um impacto positivo na economia local ao criar mais de 1.500 postos de trabalho.

O luxuoso Blue Mall Puntacana será o maior centro comercial da área, segundo Luis Emilio Velutini Urbina. Terá instalações modernas, incluindo 98 lojas, áreas de entretenimento e 930 lugares de estacionamento.

Ele disse durante a cerimónia que com esta aliança procuram oferecer o melhor e mais completo centro comercial tanto aos visitantes como aos residentes do importante destino turístico que constitui a parte oriental da República Dominicana.

«É de grande importância juntar forças com um grupo que tanto contribuiu para o desenvolvimento do sector turístico do país como o Grupo Puntacana», disse Luis Emilio Velutini Urbina. Também sublinhou a importância deste projecto tendo em vista o desenvolvimento e crescimento da região oriental do país.

Entornointeligente.com