Antofagasta ganó en tres de sus últimas cinco visitas a Iquique

HISTORIAL (Primera Divisiu00f3n) n El enfrentamiento registra 22 partidos con ocho ganados por Iquique (32 tantos), seis, por Antofagasta (27 conversiones) y ocho empates. n n u00daLTIMOS CINCO ENFRENTAMIENTOS CON IQUIQUE COMO LOCAL: n 08-02-2015: Iquique 1 u2013 Antofagasta 2 n Goles: 77u2019, C. Bogado (Iq); 23u2019, M. Bolados; 72u2019, R. Riquelme (Ant). n Jugado en el Tierra de Campeones. n n 24-10-2015: Iquique 1 u2013 Antofagasta 1 n Goles: 81u2019, M. Villalobos (Iq); 67u2019, A. Delfino (Ant). n Jugado en el Tierra de Campeones. n n 07-05-2017: Iquique 2 u2013 Antofagasta 4 n Goles: 60u2019, L. G. Bustamante, penal; 89u2019, D. Bielkiewicz (Iq), 5u2019, A. Araos; 14u2019, F. Ciampichetti; 70u2019, F. Ciampichetti; 90u2019, H. Droguett (Ant). n Jugado en Cavancha. n n 02-12-2018: Iquique 0 u2013 Antofagasta 2 n Goles: 15u2019, M. Collao; 69u2019, J. Flores n Jugado en Cavancha. n n 07-04-2019: Iquique 2 u2013 Antofagasta 0 n Goles: 62u2019, M. Blu00e1zquez; 88u2019, C. Gau00ednza. n Jugado en Cavancha. n n u00daLTIMO ENFRENTAMIENTO: n 07-04-2019: Iquique 2 u2013 Antofagasta 0 n Goles: 62u2019, M. Blu00e1zquez; 88u2019, C. Gau00ednza. n Jugado en Cavancha. n n Victoria mu00e1s holgada de cada club: n 16-09-1984: Antofagasta 0 u2013 Iquique 3 / Estadio: Calvo y Bascuu00f1u00e1n. n 07-05-2017: Iquique 2 u2013 Antofagasta 4 / Estadio: Cavancha. n n Datos: n — El DT iquiqueu00f1o Jaime Vera llega a la decena de confrontaciones en el historial. Con los celestes dirigiu00f3 ocho encuentros con tres victorias, cuatro empates y una derrota. En la banca de los pumas, venciu00f3 en el u00fanico enfrentamiento en el que participu00f3. n — El volante antofagastino Marco Collao es el jugador que ha cometido mu00e1s faltas en el campeonato: 10. n”,”post_title”:”Antofagasta ganu00f3 en tres de sus u00faltimas cinco visitas a Iquique“,”post_excerpt”:”Registran cinco confrontaciones en el Tierra de Campeones con dos u00e9xitos locales (ocho goles), una victoria puma (siete conversiones) y dos igualdades. El u00faltimo duelo jugado allu00ed fue el empate 1-1 del 24 de octubre de 2015.”,

