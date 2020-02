El campo que evita la presión del súper: productos verdes y sin intermediarios

Eso sí, a día de hoy toda su cosecha no acaba en las casas de sus usuarios. Gran parte “acaba en una cooperativa y su precio no da ni para pagar lo que cuesta recogerlo”. Es al fin y al cabo la queja que une a unos agricultores que piden a Planas que revise las cifras de su propio Ministerio. Porque más allá del precio final que encuentran en el súper, según los datos oficiales, el 80% de la producción agraria de frutas y hortalizas de España se destina a la exportación , mientras que del 20% restante es para consumo interno. Y ahí, “también perdemos mucho dinero”.

La crisis del campo no es nueva, y si no que se lo digan a Fede Aparici, un agricultor que a sus 64 años no quiere ni oír hablar de la jubilación. Hace 22 años creó naranjaslola.com “cansado de recoger cosechas que solo daban pérdidas”. Su vida es el fiel reflejo de los miles de agricultores que estos días han invadido las calles de toda España para protestar por la situación que atraviesa el sector. La puntilla ha sido una subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) que se hace insoportable para muchos empresarios del campo, pero las quejas giran en torno al crecimiento exponencial de los precios en la cadena agroalimentaria.

Aparici salió de esa cadena y, lejos de cerrar un negocio que heredó de su padre, ha comprado con el paso del tiempo más tierras para plantar unos naranjos cuyos frutos llegan cada día a un centenar de casas de toda España. La suya es una agricultura que también protesta porque “del campo es difícil vivir”, pero que ha sabido reinventarse para dar respuesta a un público que está dispuesto a pagar un poco más si la calidad lo merece. Lo mismo sucede con la web saboratomate.es . Cada día a partir de las dos de la tarde se revisan los pedidos para seleccionar los mejores productos, meterlos en cajas especiales y enviarlos a cualquier punto de España. Eso sí, en ambos casos parte de sus cosechas acaban también en una cadena donde donde intervienen varias manos desde que el producto sale de la tierra hasta que llega a una casa. Hasta tres personas acaban llevándose una parte de un pastel cuyo precio final se encarece de forma desproporcionada.

Agricultor, mayorista, repartidores, fruteros… son los bolsillos por los que van pasando unos productos que generan la queja que estos días ha llevado a las patronales a denunciar que los precios en origen llevan más de dos décadas estancados mientras sus costes se han disparado. Un caldo de cultivo que ha explosionado a principios de este año. El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas , se ha propuesto atajar esta situación reuniéndose con todos los afectados. Los primeros fueron las organizaciones agrarias y, después, ha empezado la ronda con las grandes empresas de distribución. Estas últimas son, a juicio de Planas, “parte del problema” por lo que respecta a la fijación de precios y a la venta por debajo del coste de producción que el Gobierno quiere desterrar.

Mientras, en paralelo, otra agricultura va ganando terreno en España. Cada vez son más las personas que buscan la calidad de esas naranjas que llegan desde Cullera a cualquier punto, al igual que siguen creciendo los compradores que buscan productos con la etiqueta ecológica y que sus vendedores pueden garantizar que no llevan unos días refrigeradas o guardadas un tiempo en algún almacén. lahuertadeleo.es es el ejemplo perfecto: tres urbanitas que se unieron -al principio compaginando el proyecto con otras trabajos pero ahora dedicados al 100% a su empresa- para enviar hortalizas recién cortadas de temporada a grupos de consumo (comunidades de vecinos, empresas ) o mercadillos todos los días desde su huerta a las afueras de Madrid. Su preocupación por el medio ambiente, por practicar la ecología de cercanía, dejar menos huella de carbono apostando por el producto local y unas técnicas de agricultura ecológicas son algunas de sus banderas. Entre sus productos se encuentran de la zona y cada vez alcanzan más acuerdos con agricultores de toda España para poder servir plátano de Canarias, no banana de Costa de Marfil, o naranjas de Valencia, no de Sudáfrica.

Es otra manera de comprar fruta y verdura que cada vez está cogiendo más auge. En Madrid este fin de semana, en el barrio de Malasaña, se celebrará lo conocido como mercado de proximidad, con productos de la zona y recién cortados. Precisamente de eso presume ese agricultor cuyo negocio lleva el nombre de su mujer, Lola, y que pasó unos primeros años "sin vender un kilo por internet" pero ahora no hay día que no alcance los 70 pedidos. "Y para ellos van las mejores", relata. Porque las selecciona. "Nos gusta comer la fruta que tenga buen sabor y que sea bonita", reflexiona. De ahí que todos los días a partir de las 15:00 horas se pateen los campos en busca de esas naranjas que llegan en cajas de madera "oliendo a campo" . Aparaci tiene claro que se evita así toda esa presión que conlleva la cadena de venta: sin almacenista, sin mayorista, sin cámaras frigoríficas, sin fruterías..

