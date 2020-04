Estrada quiere revancha con Chocolatito

Entornointeligente.com /

Prensa/ C MB/Jabeando/ 20 -04-2020.- Juan Francisco Estrada y Román “Chocolatito” González están en busca de una revancha de unificación.

Estrada (40-3 27 KOs) y González (49-2 41 KOs) recuperaron su status de campeón del mundo en una forma impresionante en las recientes peleas, con Estrada venciendo a Srisaket Sor Rungvisai en una revancha para recuperar los cinturones Supermosca del CMB y “Chocolatito” retrocediendo los años para derrotar al previamente invicto Kal Yafai.

Ambos guerreros, quienes pelearon en noviembre de 2012, fueron invitados a un programa en línea en el canal de YouTube de Matchroom Boxing.

” He tenido tres derrotas y he vengado dos de ellas”, dijo Estrada, “No he podido vengar mi derrota contra González todavía porque nunca volvimos a pelear, pero creo que esta vez, voy a ganar, y esa pérdida también será vengada”.

” Yo soy el campeón. Tengo mucho respeto por él. Es una gran pelea y ambos merecemos grandes bolsas. Todo se ve y suena bien, pero todo se trata del dinero. Somos amigos y ambos peleamos por nuestras familias. Quiero unificar si se nos da la oportunidad”

Por su parte Román comentó: “Han pasado ocho años desde la primera pelea y estoy muy emocionado por poder hacer la revancha. Creo que la gente realmente quiere verla también. Sería un gran espectáculo y una gran pelea para los pesos pequeños”

” Ambos necesitamos demostrar al público que las divisiones de pesos pequeños pueden dar buenos espectáculos. Somos los que llevamos boxeo en este momento, las clases de pesos pequeñas, y si peleamos Sería histórico”

