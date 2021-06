Luis Arce y Tuto Quiroga agradecen a México por donación de 150.000 vacunas AstraZeneca

Entornointeligente.com / El presidente Luis Arce Catacora y el expresidente Jorge Tuto Quiroga expresaron este sábado por separado, su agradecimiento al presidente Andrés Manuel López Obrador(AMLO) por la donación y el envío de 150.000 dosis de vacuna AstraZeneca fabricadas en México.

El canciller mexicano Marcelo Ebrad informó que, con el apoyo de la Fuerza Aérea Mexicana, se enviaron vacunas a países de América Latina y el Caribe. En esta ocasión a Belice, Bolivia y Paraguay y en los próximos días se hará lo mismo a Guatemala, Honduras y El Salvador.

“Agradecemos al canciller de México, hermano Marcelo Ebrard, por incluir a Bolivia entre los tres primeros que recibirán vacunas AstraZeneca donadas por su país. Destacamos que un país latinoamericano ya sea proveedor de la vacuna contra la Covid-19. ¡Gracias México!”, escribió Arce en su cuenta de twitter.

Por su lado, Tuto Quiroga manifestó: “A nombre de decenas de miles adultos mayores, como mi madre Sonia Ramírez, que estaban angustiados por falta de segunda dosis de AstraZeneca en Bolivia, agradecemos al gobierno de @lopezobrador por esta generosa donación de 150 mil vacunas de México”.

El mayor impasse diplomático que tuvo Jorge Quiroga fue en diciembre de 2019 cuando oficiaba de delegado internacional del gobierno de Jeanine Añez y en esa condición apuntó a López Obrador de “cobarde matoncito” y “sinvergüenza” por dar refugio a Evo Morales y lo acusó de arrodillarse ante Estados Unidos, Cuba y Venezuela, y en ese entonces aseguró que el presidente mexicano “es una vergüenza para América Latina”. A casi más de un año y medio de aquel lío diplomático, Quiroga tuvo sus palabras de agradecimiento en medio del alza de contagios de coronavirus en Bolivia y otros países latinoamericanos.

De las 400 mil vacunas, 100.000 irán a Belice, 150.000 a Bolivia y otras 150.000 a Paraguay. Han sido donadas por López Obrador en su calidad de presidente de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac).

El ministro de Salud Jeyson Auza informó que las vacunas mexicanas llegarán este domingo, mientras el gobierno continúa haciendo todos los esfuerzos para brindar la mejor atención posible a la población.

Indicó que están aseguradas las segundas vacunas de la primera dosis de Sputnik V y en el caso del envío mexicano, servirá para que no se vuelva a repetir catástrofes como del año pasado en Beni donde había un subregistro. Recordó antes no se podía diagnosticar porque el gobierno transitorio no ofrecía esa posibilidad, pero ahora se puede evitar porque se hacen 4 a 5 veces más pruebas que antes.

“Queremos pedir a la población, necesitamos de su apoyo. El distanciamiento social, el uso de barbijo y el lavado frecuente de manos son las estrategias fundamentales. Lo hemos dicho ahora y lo vamos a decir hasta el cansancio. Necesitamos de su colaboración. Todas las cifras que hemos logrado hasta ahora, han sido posibles sin encerrar a la población, sin asfixiar la economía porque es muy fácil para una persona que tiene su sueldo quedarse en su casa, pero aquellas que viven del día a día, no es fácil. Entones se deben tomar las medidas pertinentes para protegerlos”, manifestó.

LINK ORIGINAL: Los Tiempos

