Luis Arce anuncia «megaobras» para celebrar Bicentenario en Bolivia

LA PAZ, Bolivia — El presidente Luis Arce inauguró el «Plan Estratégico Nacional del Bicentenario», que contempla, según dijo, la implementación de «obras de gran impacto económico» para el país, cuando aún faltan 36 meses para la celebración de los 200 años de Independencia de Bolivia.

Arce no detalló la inversión para este plan nacional, pero se mostró optimista por ejecutar, en lo que queda de su gestión, lo que denominó «La Bolivia que soñamos al 2025».

«Los festejos se realizarán con énfasis en la gestión 2025, convocando a representantes de países hermanos, a personalidades reconocidas a nivel mundial y organizando un conjunto de actividades académicas, culturales y deportivas a nivel internacional», dijo el mandatario.

Desde octubre y cada primer lunes de mes se harán actos masivos y cívicos en cada capital y ciudades intermedias del país, según dijo el delegado presidencial del Consejo Nacional del Bicentenario, Martín Maturano.

Al respecto, la jefa de Bancada de la opositora Creemos, Centa Rek, manifestó a la Voz de América que este anuncio responde a una «campaña electoral del Movimiento Al Socialismo», rumbo a los comicios generales que se realizarán en ese mismo año, 2025.

«Todo está hecho en Bolivia ahora con vistas a las elección, no se está haciendo ninguna gestión y las necesidades que estamos viviendo. Además estas obras faraónicas son propias de todas las promesas del Movimiento Al Socialismo, las hizo Evo Morales en su momento y son generalmente elefantes blancos», manifestó la senadora.

Carreteras, plantas industrializadoras y siderúrgicas, centros de tecnología, salud y educación, además de plazas, parques y museos son las obras que está contemplando el gobierno central para el Bicentenario y la mayoría serían realizadas el 2024.

Por otro lado, en los últimos meses, se han puesto en evidencia algunas pugnas dentro del Movimiento Al Socialismo que responden, según explican los analistas, a las tres líneas que se manejan al interior de este partido lideradas por el actual presidente Luis Arce, el vicepresidente David Choquehuanca y el exmandatario Evo Morales. Sin embargo, representantes del oficialismo niegan cualquier división y aseguran que se respalda la gestión del presidente Arce .

