En audio | Las conversaciones que delataron el paradero de “Guacho”

Los investigadores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía interceptaron 120 líneas telefónicas , con las cuales establecieron cuáles eran los 16 lugares que más frecuentaba, entre ellos el corregimiento de Llorente, en Tumaco, donde se le vio con vida por última vez.

En una de las interceptaciones reveladas, se evidencia la conversación que sostiene con “Caliche”, quien a juicio de las autoridades es un miembro del frente Oliver Sinisterra , que delinque en la frontera del departamento de Nariño con Ecuador.

En la conversación, que duró un minuto y medio, “Guacho” deja al descubierto uno de los puntos que frecuentaba , y que fue intervenido por las autoridades para descartar su presencia allí.

-Caliche: Dígame

-Guacho: ¿Con quién hablo?

-Caliche: Con Cali.

-Guacho: ¿Usted se da cuenta dónde está remiso?

-Caliche: ¿Remiso?

-Guacho: Ja.

-Caliche: Él está en la bocana, algo así.

-Guacho: En la bocana de dónde

-Caliche: Cómo se llama eso… espere un momentico. ¿Con quién hablo?

-Guacho: Amigo, habla con el amigo de la U, con el que anda cojo, con el que anda cojo..

-Caliche: Ah, sí señor, en Boca de Telembí

-Guacho: Será que yo a ese marica le dije que tenía que llegar a… por ahí por donde yo me vine mano, agh

-Caliche: Que está esperando ahí, dice

-Guacho: No, no, agh, este hijueputa mano que no le pone cuidado a las cosas, mano

-Caliche: ah

-Guacho: Yo le dije fue que por ahí por donde yo había entrado, por ahí fue por donde yo le dije, mano

-Caliche: Bueno, espere a ver como me comunico con él, ¿listo?

-Guacho: Dígale que es ahí en toda la entrada del pasatico, por donde yo entré

-Caliche: ah, bueno listo, sí señor

-Guacho: Dígale que por la quebradita, no por el río grande, sino por la quebradita por donde yo entré

-Caliche: Si señor

-Guacho: Comuníquese con ese verraco y que ponga cuidado

-Caliche: Si señor, si señor

En un segundo audio, que duró un minuto con 40 segundos, “Guacho” sostiene una conversación con otro miembro del grupo residual, y en esta le manifiesta que deben tener cuidado porque en su zona está la gente del Gobierno.

-Integrante frente Oliver Sinisterra (O.S): Dígame señor

-Guacho: Envíe, envíe un carro, el pequeñito para recoger a un muchacho por ahí por donde estuvo ayer

-Integrante O.S: Ah, sí, ya va, ya va, ya va

-Guacho: Bueno, sí, ah y igualmente acá a la ‘P’

-Integrante O.S: Sí

-Guacho: Igualmente, acá la ‘P’ me dijo que estuviera pendiente que por el lado por donde yo estoy, que vienen bajando los… los señores

-Integrante O.S: Ah, listo, listo estoy pendiente

-Guacho: Los del Gobierno

-Integrante O.S: Listo, listo, si todo bien, ya entendí

Las interceptaciones a las líneas telefónicas de Arizala Vernaza se llevaron a cabo durante un poco más de seis meses. Según las autoridades, en las llamadas también dejó en evidencia los amoríos que tenía en territorio nacional y en el país vecino, donde también estaba interceptado por la Fiscalía ecuatoriana

Las investigaciones que también adelantaban en Ecuador dejaron en evidencia que “Guacho”, por medio de la red social WhatsApp, amenazaba a la Fuerza Pública, como retaliación de las operaciones en contra de la organización que comandaba

En razón a las investigaciones colombianas, investigadores del CTI de la Fiscalía iniciaron su labor después de que tres miembros de esa unidad fueron incinerados por miembros del frente Oliver Sinisterra, cuando la camioneta en la que viajaban fue interceptada el 11 de julio pasado en Tumaco

Escuche los audios aquí:

